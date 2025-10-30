Babiš v Bruselu jednal s šéfem NATO. Řešili hlavně aktuální dění ve světě

„S Markem Ruttem se známe 9 let, dnes jsme zavzpomínali na staré časy, ale hlavně jsme probrali aktuální dění ve světové politice. Bylo to příjemné setkání. Děkuju za pozvání na přátelský oběd,“ uvedl Babiš na síti X.
Rutte v září navštívil v Česku Pražský obranný summit, setkal se také s premiérem Petrem Fialou z ODS. Na summitu zdůraznil, že Rusko je a v dohledné budoucnosti zůstane destabilizační a konfrontační síla v Evropě a ve světě. NATO podle něj musí více investovat do obrany. Také řekl, že Rusko a Čína budují své armády, aby přetvořily globální řád.
Rutte tehdy v Praze ocenil i českou muniční iniciativu, kterou označil za velký úspěch. Iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Někteří zástupci nově vznikající koalice ji chtějí zrušit.
Babišovo ANO skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. V pondělí podepíšou koaliční smlouvu a představí programové prohlášení. První místopředseda ANO Karel Havlíček při vyjednávání řekl, že diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo NATO nepřichází u vznikající vlády v úvahu, a to i ve smyslu referenda.
Šéf ANO také dříve několikrát hovořil o tom, že by česká muniční iniciativa měla přejít pod NATO, nicméně například ministr zahraničí Jan Lipavský oponoval tím, že aliance pro to nemá potřebný aparát.