Premiér Babiš v jednom kole. V Arménii se po Zelenském setkal i s šéfem NATO

S Ruttem Babiš mluvil mimo jiné o schůzce s ukrajinským prezidentem, s nímž se český premiér setkal na čtyři oči v neděli. Tedy o konfliktu i obnově Ukrajiny. „Je tady strašně moc státníků z celého světa, takže je tu příležitost prohodit pár slov. Třeba včera jsem také mluvil s monackým knížetem, kterého znám a který byl v Praze,“ uvedl premiér.
Prozradil také, že na slavnostní večeři o den dříve seděl vedle norského premiéra Jonase Gahra Störa.
„Norsko je jedna z nejbohatších zemí v Evropě, je největším výrobcem plynu, tak jsme si domluvili bilaterální návštěvu,“ oznámil český premiér. Další bilaterální jednání měl Babiš v Arménii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.
Babiš jednal se Zelenským. Chceme konec války, ale Trump řeší Hormuz, řekl
Areál, kde se summit koná, začal ožívat v časných ranních hodinách. Premiér na uvítací červený koberec dorazil mezi prvními po deváté hodině. Ještě předtím se potkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem.
„Probrali jsme věci kolem NATO. Samozřejmě jsme jednali o navýšení výdajů, jak o tom všichni stále mluvíte. Samozřejmě že budeme navyšovat,“ svěřil při příchodu český premiér.
Babiš se setká se Zelenským. Po cestě po Střední Asii míří na summit do Jerevanu
Summit Evropského politického společenství je zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost i aktuální geopolitickou situaci. „Těch témat je víc. Ilegální migrace, klasika. Zatímco my jsme o tom mluvili už před 10 lety, tak teď i ostatní přišli na to, že je to problém,“ zmínil jedno z témat premiér Babiš. Na summitu by se také měla řešit problematika drog.
Summit Babiš opustí v pondělí odpoledne, proti původním plánům zhruba o tři hodiny dříve. V České republice ho prý čekají ještě nějaké povinnosti.