„Zítra má být rozpočtový výbor, který to (návrh rozpočtu) mohl projednat, ale tím, že jej neposlali, tak to neprojedná, takže jsme zase ztratili týden,“ řekl Babiš ve svém videu.
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů opakovaně vyzývá končící vládu, aby rozpočet znovu předložila do Sněmovny. Vláda Petra Fialy návrh zaslala koncem září, po volbách ale stejně jako další do voleb neprojednané tisky spadl pod stůl. Znovu už ho vláda po volbách poslancům neposlala.
Podmínkou pro nové zaslání státního rozpočtu má být dle ministra financí v demisi Zbyňka Stanjura garance zachování výdajů na obranu a půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Fiala v sobotu řekl, že pokud budoucí vláda návrh rozpočtu chce, má dodržet navržené parametry, jinak si má zajistit svůj vlastní.
Po opětovné kritice nedodání návrhu rozpočtu se Babiš zaměřil na výčet chybějících financí ve školství. V regionálním školství chybí podle předsedy hnutí ANO peníze pro učitele na středních školách, vychovatele a psychology.
Další peníze budou podle něj potřeba i na spolufinancovaní projektů staveb vysokých škol. Mezi ně patří projekt Biopharma Hub Masarykovy univerzity v Brně, která se má zaměřit na výzkum ve farmacii.
„Pokud tam ty peníze nebudou, sníží to financování základních uměleckých nebo vyšších odborných škol,“ tvrdí Babiš.
Babiš ve videu nijak nekomentoval, jak vyřeší svůj střet zájmů, ve kterém je kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. S šéfem ANO se má ve středu sejít prezident Petr Pavel. Ten v úterý řekl, že vnímá jako legitimní žádat po Babišovi, aby veřejnosti vysvětlil, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Bylo by dobře, aby veřejnost od svého možného budoucího premiéra slyšela, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch ČR bez konfliktu se zákonem, řekl prezident.