Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru

  15:01aktualizováno  15:26
Andrej Babiš chce změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra to řekl na tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí a znovu kritizoval končící vládu za chybějící peníze v rozpočtu. Scházejí především na dokončení již započatých dopravních projektů, což už přiznal i končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle zástupců hnutí ANO chybí na dokončení dopravních projektů až 38 miliard korun. To přiznal i Martin Kupka (ODS). Odmítl ale, že by se kvůli chybějícím penězům zastavovaly projekty.

Babiš na tiskové konferenci řekl, že jeho hnutí ani v programu neslibovalo vyrovnaný rozpočet, ale netušil, že je situace takto vážná. „Čekáme, že pošlou rozpočet, budeme to řešit,“ uvažoval Babiš. „Máme tanky, ale nemáme silnice, nemáme léky. Tanky nám jsou, víte, na co. Na dvě věci,“ rozčílil se Babiš na konferenci.

Poslanecký klub ANO povede Malá, na místopředsedu Sněmovny navrhli Nachera

Babiš také řekl, že se podle něj musí změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. „Stanjura prosazoval zakotvení zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Přitom to byl ten nejméně zodpovědný ministr financí,“ kritizoval Babiš na tiskové konferenci. Právě dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS chtěl rozpočtovou odpovědnost dokonce zakotvit do ústavy. „Zakotvení rozpočtové odpovědnosti přímo do Ústavy České republiky je klíčový princip nejen pro stávající, ale i budoucí generace,“ uvedl v dubnu k návrhu zákona.

V Česku v současnosti platí zákon o rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje nejvyšší možnou úroveň strukturálního deficitu veřejných financí.

V letošním roce by schodek neměl překročit 2,25 procenta HDP, v příštím roce 1,75 procenta HDP a v roce 2027 maximálně 1,25 procenta HDP. V následujících letech by měl být strukturální deficit do jednoho procenta HDP.

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Zákon o rozpočtové odpovědnosti také nastavuje takzvanou dluhovou brzdu při zadlužení 55 procent HDP.

„Dostali jsme se do naprosté rozpočtové paralýzy státu. To znamená, že nejsou peníze. A jenom to dokazuje, jak skandálně pan Stanjura přistupoval k rozpočtu,“ řekl Babiš na tiskové konferenci.

Ke kritice rozpočtu se přidala i pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová. Ta řekla, že reálný deficit veřejných financí je na rok 2026 vyšší, než jaký Zbyněk Stanjura (ODS) předložil. Babiš už dříve pro ČT připustil možnost vyššího schodku právě proto, aby nechyběly peníze na důležité projekty.

Muniční iniciativu má dělat NATO, řekl Babiš

Babiš také ve středu uvedl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, řekl.

Plesnivá muniční iniciativa? Babiše tepe Fiala, Černochová i šéf obranné agentury

O české muniční iniciativě na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi, řekl, že byla fajn, ale měly ji dělat přímo členské státy Severoatlantické aliance (NATO) a měla být transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, tvrdí Babiš.

