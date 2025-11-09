Fialova vláda nafoukla 15 miliard příjmů, tvrdí Babiš. Oklamali úředníky, dodává

Autor: ,
  11:11
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících. Vládu Petra Fialy také obvinil z toho, že manipulovala úředníky při tvorbě rozpočtu. „Nebojte se, nejhorší vláda už skončila,“ řekl.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem Petrem Pavlem o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. (27. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Andrej Babiš
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...
Kandidátka na finance. Pokud bude Alena Schillerová ministryní financí ve vládě...
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...
32 fotografií

„Víte proč Fialova vláda a Stanjura hlavně nechtějí poslat návrh rozpočtu do Sněmovny? Pravda je, že tam chybí 85 miliard na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých, neexistujících příjmů,“ prohlásil Babiš ve videu, které zveřejnil v sobotu na sociální síti Facebook.

Babiš následně upřesnil, že v kapitole ministerstva spravedlnosti chybí 621 milionů korun, dalších 730 milionů není v rozpočtu ministerstva vnitra a 800 milionů korun postrádá v kapitole zdravotnictví na spolufinancování evropských fondů.

Chybí dalších 32 miliard v rozpočtu, čílí se Schillerová. Číslo z klobouku, míní Stanjura

Vláda také podle Babiše manipulovala úředníky. „Fialova vláda je donutila napsat tam neexistující příjmy. V návrhu chybí peníze na dávky, pro platy soudců, státních zástupců a hasičů a mohl bych ještě pokračovat,“ sdělil.

Babiš své video nakonec zakončil slibem, že všechno dobře dopadne a k tomu si pustil píseň od skupiny Chinaski Zadarmo. „Makáme, oni nás v systému nechtěli, ale my pro vás pracujeme,“ dodal Babiš za zvuků hudby.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pátek novinářům řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, zhruba 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.

9. listopadu 2025  11:11

9. listopadu 2025  11:04

