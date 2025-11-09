Fialova vláda nafoukla 15 miliard příjmů, tvrdí Babiš. Oklamali úředníky, dodává

„Víte proč Fialova vláda a Stanjura hlavně nechtějí poslat návrh rozpočtu do Sněmovny? Pravda je, že tam chybí 85 miliard na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých, neexistujících příjmů,“ prohlásil Babiš ve videu, které zveřejnil v sobotu na sociální síti Facebook.
Babiš následně upřesnil, že v kapitole ministerstva spravedlnosti chybí 621 milionů korun, dalších 730 milionů není v rozpočtu ministerstva vnitra a 800 milionů korun postrádá v kapitole zdravotnictví na spolufinancování evropských fondů.
Chybí dalších 32 miliard v rozpočtu, čílí se Schillerová. Číslo z klobouku, míní Stanjura
Vláda také podle Babiše manipulovala úředníky. „Fialova vláda je donutila napsat tam neexistující příjmy. V návrhu chybí peníze na dávky, pro platy soudců, státních zástupců a hasičů a mohl bych ještě pokračovat,“ sdělil.
Babiš své video nakonec zakončil slibem, že všechno dobře dopadne a k tomu si pustil píseň od skupiny Chinaski Zadarmo. „Makáme, oni nás v systému nechtěli, ale my pro vás pracujeme,“ dodal Babiš za zvuků hudby.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pátek novinářům řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, zhruba 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.