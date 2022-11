Babiš chce změnit definici znásilnění, kvůli debatám se vsadil o zorbing

„S kandidaturou jsme se rozhodli na poslední chvíli. Myslím, že mám co nabídnout. Jsem nezávislý, nemám žádné sponzory, kteří vždycky mají nějaká očekávání. A hlavně jsem dělal premiéra. A funkce premiéra je podstatně těžší než funkce prezidenta,“ řekl Babiš v Novém dni na CNN Prima NEWS

„Já bych toho prezidenta mohl dělat hned zítra. Částečně jsem prezidenta i zastupoval - v OSN, NATO, znám prezidenty celého světa. Ta funkce prezidenta je o mnoho lehčí než premiérova. Ale očekává se od něj, že bude spojovat lidi,“ dodal.

Babiš je pro změnu definice znásilnění

Před prezidentskou volbou vytáhl bývalý premiér a šéf ANO hned několik témat a slibů, jimiž se pokouší zaujmout voliče.

S prvním přišel ve svém pravidelném Čau lidi. Jde o ochranu žen před sexuálním násilím. Vyslovil se pro změnu definice znásilnění. Je podle něj třeba, aby se změnil trestní zákoník. Na Hradě by chtěl jako prezident udělat i konferenci na toto téma.

CNN Prima News řekl, že když uspěje při volbě hlavy státu, bude celý svůj prezidentský plat posílat samoživitelkám. Dělal to už jako premiér. Řekl také, že o všech svátcích by zpřístupnil lidem korunovační klenoty.

Prozradil, že se vsadil s jednou novinářkou, že když nezvládne některou debatu, do nichž bude chodit až v příštím roce, bude muset absolvovat „zorbing“ , což by byl pro něj docela trest, tvrdí, protože mu nedělá dobře ani magnetická rezonance. To, zda debatu zvládl, bude přitom hodnotit ona novinářka, se kterou se o to vsadil.

Při zorbingu je v plastové kouli upevněna ještě jedna menší, do níž se vejdou až tři lidé. Koule se pak pustí ze svahu dolů a zastaví se samovolně pod ním či v ochranné síti. Svah bývá dlouhý maximálně 200 metrů, má mít sklon do 20 stupňů a koule dosahuje rychlosti až 50 km/h.

Nepotřebuje se představovat v debatách

Babiš také odpověděl na otázku, proč se do konce letošního roku nechce účastnit žádné debaty se svými potenciálními soupeři. „Ty debaty jsou na to, aby se ti kandidáti představili. Mě všichni znají. Byl jsem ministr financí, byl jsem premiér, jsem politik, takže se nepotřebuju představovat,“ prohlásil.

Podle lídra hnutí ANO by nyní zvládl spolupracovat. „Dnes vláda nemluví s opozicí. Pan premiér Petr Fiala mě pozval třikrát a čekal jsem, že v tom bude pokračovat,“ stěžoval si. Pomoc by mu chtěl nabídnout třeba v ekonomických otázkách.

Krátce také reagoval na výroky šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Ta se do něj opřela v nedělní Partii.

„Přestože byl zvolen poslancem, tak svůj mandát vykonává ledabyle. Když řeknu, že je častěji na lavici obžalovaných u soudu než v lavici poslanecké, tak to byla skutečně jen troška nadsázky, protože takhle ta docházka vypadá,“ řekla Pekarová.

„Nechci tuto paní komentovat, proslula výroky o svetru místo toho, aby zastropovala elektřinu. Je to klišé a nesmysl, pokud bych se stal prezidentem, imunita je jen k mandátu. Je to produkt TOP 09, ta paní je nešťastná, strašně zlá, nenávistná a nevím, co s tím mám dělat,“ dodal Babiš.