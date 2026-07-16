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Jsem trpělivý, nekonfliktní člověk, tvrdí Babiš. Neví, o čem by s Pavlem jednal

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  14:19
Spor kvůli summitu NATO v Ankaře mezi vládou Andreje Babiše a prezidentem Petrem Pavlem pokračuje i po jeho konci. Babiš se v posledním dílu svého podcastu Sorry jako ohradil proti tomu, že prezident chce pravidelné a nekonfliktní jednání s premiérem. „Já jsem velice trpělivý a nekonfliktní člověk,“ řekl Babiš a prohlásil, že prezident vede proti jeho vládě už dlouho skrytou kampaň.

„Vede proti nám skrytou permanentní kampaň a on si vybral ve své kampani za znovuzvolení cíl a tím jsem buď já, nebo naše vláda,“ tvrdí Babiš.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí roku 2026. (9. července 2026)
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve svém podcastu Sorry jako, kde hovoří s vicepremiérem a prvním místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí roku 2026. (9. července 2026)
Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července 2026)
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„Já nevím, o čem bychom s ním jednali. My máme jednat s parlamentními stranami, my máme nějaké programové prohlášení vlády, které nám mimochodem on chtěl měnit,“ řekl ve svém podcastu premiér a šéf ANO.

Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem

Prohlásil, že nechce být součástí kampaně prezidenta. „Ať si vybere jiný cíl, já kandidovat nebudu. My ani jako hnutí nemáme kandidáta,“ prohlásil předseda vlády.

Je to výhodné pro rozpočet, říká premiér k muniční iniciativě na pomoc Ukrajině

Babiš hovořil i o pokračování muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, v níž jeho vláda pokračuje, i když už do ní Česko nedává žádné peníze.

„My v tom pokračujeme, i když původně jsme si mysleli, že v tom nebudeme pokračovat. Je to výhodné pro český rozpočet, žádné peníze Ukrajině nedáváme, protože nemáme dostatek peněz pro naše lidi,“ uvedl předseda vlády ve svém podcastu Sorry jako.

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