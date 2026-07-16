„Vede proti nám skrytou permanentní kampaň a on si vybral ve své kampani za znovuzvolení cíl a tím jsem buď já, nebo naše vláda,“ tvrdí Babiš.
„Já nevím, o čem bychom s ním jednali. My máme jednat s parlamentními stranami, my máme nějaké programové prohlášení vlády, které nám mimochodem on chtěl měnit,“ řekl ve svém podcastu premiér a šéf ANO.
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Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem
Prohlásil, že nechce být součástí kampaně prezidenta. „Ať si vybere jiný cíl, já kandidovat nebudu. My ani jako hnutí nemáme kandidáta,“ prohlásil předseda vlády.
Je to výhodné pro rozpočet, říká premiér k muniční iniciativě na pomoc Ukrajině
Babiš hovořil i o pokračování muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, v níž jeho vláda pokračuje, i když už do ní Česko nedává žádné peníze.
„My v tom pokračujeme, i když původně jsme si mysleli, že v tom nebudeme pokračovat. Je to výhodné pro český rozpočet, žádné peníze Ukrajině nedáváme, protože nemáme dostatek peněz pro naše lidi,“ uvedl předseda vlády ve svém podcastu Sorry jako.