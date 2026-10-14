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Plaga má mou důvěru, řekl Babiš. Koalice se shodla na zákonu k inkluzi

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  15:07
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr životního prostředí Igor Červený...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš....
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Premiér Andrej Babiš řekl před odletem na jednání špiček států Evropské unie, že ministr školství Robert Plaga má jeho důvěru. Zástupci vládní koalice se také ve středu shodli na podobě novely o financování asistentů pedagoga, který by tak v pondělí měla schválit vláda. Babiš řekl, že o jednání zástupců koalice byl informován, ale neměl čas zjistit podrobnosti.

Babiš řekl, že nic nemá ani proti ministrovi životního prostředí za Motoristy sobě Igoru Červenému a že změny ve vládě nechystá.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný uvedl, že když závěry expertů schválí koaliční rada, může jít novela na vládu. „Byl bych rád, aby to projednala vláda v pondělí,“ řekl Plaga.

Spor o inkluzi označil Šťastný za normální diskusi nad programy stran

Ministr školství řekl, že nevidí důvod ke změnám ve vládě. Podle Šťastného funguje kabinet perfektně. Spor o inkluzi, který koaliční lídři a experti řešili na schůzce ve Sněmovně, popsal jako normální diskusi nad programy stran. „Nevidím v tom nic špatného,“ řekl Šťastný.

Koalici dělí inkluze. Motoristé přišli s návrhy, se kterými se Babiš ztotožňuje

Motoristé sobě prosadili do sporné novely o počtech asistentů pedagogů několik změn, které Plaga považuje za přínosné. Na dotaz ohledně jeho budoucnosti jako ministra školství Plaga řekl, že se resortu podařilo pod jeho vedením připravit změny v inkluzi, což je něco, co neudělala předchozí vláda.

Šťastný řekl, že změny v kabinetu, včetně výměny resortů mezi koaličními stranami, jsou plně v kompetenci premiéra a koaliční rady. O možnosti výměny ministerstva školství a životního prostředí psal Deník N. „Chci vyloučit, že by proběhla jakákoli jednání,“ uvedl Šťastný.

Ohledně novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Motoristé uspěli mimo jiné s návrhem o spádovosti poraden, řekl poslanec za Motoristy Miroslav Krejčí. Tento bod podle něj bude zapracován do novely a v pondělí bude předložen vládě. Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému pro všechny děti. Spádovost poraden podle něj bude mít odloženou účinnost.

Prázdniny ani základku nezkrátím. Ministr Plaga o docházce, platech i přijímačkách

Novela podle Plagy směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky, ne jen ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Diskusi nad novelou vláda minulý týden přerušila.

Motoristé také například chtěli, aby se rodiče museli dostavit s dítětem do porady, pokud o to požádá ředitel školy.

Zástupci koalice se podle Krejčího domluvili na tom, že pokud rodiče vyzvání neuposlechnou, půjde to přes Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který bez dalšího šetření zajistí vyšetření v poradně. „Takže účel, kterého jsme chtěli dosáhnout, bude splněn, jenom trošičku jinou cestou,“ řekl Krejčí.

Odkládá se požadavek Motoristů, aby ředitel mohl odmítnout dítě s podpůrnými opatřeními

Požadavek Motoristů, aby ředitel mohl za nějakých okolností odmítnout dítě, které má podpůrné opatření čtvrtého nebo pátého stupně, byl podle Krejčího posunut. Podle Plagy tento návrh bez dalšího jednání schválit nejde.

„Tady ta dohoda není. Jsem velmi rád, že jsme se dohodli na neblokování důležitého zákona, který mění ten systém k lepšímu. Další debata o všech těch dalších bodech samozřejmě může být,“ řekl Plaga.

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