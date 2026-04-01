Pumpaři opět jednali s Babišem. Zásahy do cen by mohly narušit trh, varovali

  9:45aktualizováno  13:01
Premiér Andrej Babiš opět jednal se zástupci největších distributorů pohonných hmot v Česku. Řešil s nimi vývoj marží obchodníků a opatření k jejich snížení. Podle vlády jsou marže distributorů v některých případech neadekvátní, připravuje proto jejich regulaci. Zástupci distributorů na setkání měli představit své analýzy případných opatření. Podle zástupců firmy MOL je teď řada na vládě.
Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO...

Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot. Na snímku uprostřed předseda představenstva Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk. (1. dubna 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO...
Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO...
Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO...
Na Úřad vlády si kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO...
„Na dnešním jednání se zástupci vlády jsme diskutovali o aktuálním fungování palivového trhu, a také o faktorech ovlivňujících ceny a dostupnost pohonných hmot v Česku. Nyní čekáme, jaká konkrétní opatření vláda na základě těchto podkladů zvolí a jsme případně otevřeni dalšímu jednání,“ vyjádřil se pro redakci iDNES.cz Mikuláš Duda za společnost MOL. Členové vlády se k jednání dosud nevyjádřili.

Z memoranda České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, které bylo zveřejněno ve středu, vyplývá, že zástupci distributorů pohonných hmot vnímají současnou situaci na českých trzích jako stabilní. „První šokový nárůst světových cen se podařilo absorbovat a trh pohonných hmot v České republice zůstává stabilní a tržní mechanismy fungují,“ stojí v memorandu.

Zásahy do cen by podle zástupců pumpařů mohly vést ke zhoršení situace. „Administrativní zásahy do cenotvorby by mohly vést k narušení trhu a negativním dopadům na dostupnost a kvalitu služeb,“ stojí dále v prohlášení.

Někteří distributoři paliv před středečním jednáním s Babišem uvedli, že si umí představit dohodu s vládou o maržích. Podle vlády jsou marže obchodníků teď neúměrné.

Babiš se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen sešel už v pondělí dopoledne. Následně řekl, že distributorům představil pohled vlády, podle níž marže obchodníků s palivy v některých případech neúměrně rostou.

„Představili jsme jim náš pohled na situaci, jejich marže totiž často nejsou adekvátní. Podle nás by u nafty měly být marže kolem 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny,“ řekl Babiš.

Současné marže jsou podle premiéra v některých případech skoro trojnásobně vyšší. V této souvislosti zdůraznil, že obchodníci mají nákupní cenu 40,70 koruny za litr. „Prostor ke snížení tam tedy určitě je,“ dodal v pondělí. Už v minulém týdnu přitom Babiš vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili ceny paliv a konflikt na Blízkém východě nezneužívali.

Distributoři po zhruba hodinové pondělní schůzce uvedli, že se pokusí propočítat dopady návrhů vlády na úpravy marží. Předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk ovšem odmítl, že by distributoři zneužívali situaci na Blízkém východě ke zvyšování cen.

