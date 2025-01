ANO sahá po jednobarevné vládě, podle průzkumu by získalo 95 mandátů

Volby do Sněmovny by nyní s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34,4 procenta hlasů. Pro hnutí jde o posun nahoru od minulého týdne, kdy mělo v průzkumu 33,9 procent. Značně se ale zvýšil počet mandátů z 85 na 95. Pro složení jednobarevné vlády by ANO potřebovalo 101 křesel.

Velký přísun mandátů pro ANO způsobilo spadnutí koalice Stačilo! a Motoristů pod pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. V minulém týdnu by oba subjekty získali po 9 křeslech.

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše dosahuje zisků přes 30 procent dlouhodobě. „Hnutí zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou. Hnutí ANO nachází významnou oporu u občanů bez maturity a u lidí starších 60 let, mírně častěji by jej volily ženy než muži. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá,“ sdělili autoři průzkumu.

Koalice SPOLU nadále ztrácí, minulý týden by byla druhá s 18,4 procenta, třetí by skončil STAN s 9,4 procenta. Do sněmovny by se dostalo ještě SPD s 8,2 procenta a Piráti s 7,3 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by koalice SPOLU měla 46 křesel, STAN 22, Piráti 19 a SPD 18.

„Piráti by s nižším podílem hlasů dosáhli na více mandátů než SPD. Opírají se totiž o základnu v krajích, kde se rozděluje více mandátů, a ani jinde zcela nepropadají. Zatímco SPD se kromě Moravskoslezského kraje opírá o méně lidnaté regiony, ve kterých zároveň výrazně dominuje hnutí ANO. Podobnou situaci jsme mohli sledovat mezi SPOLU a ANO ve volbách 2021, kdy ANO skončilo na procenta těsně druhé, přesto získalo o jeden mandát víc než koalice SPOLU,“ vysvětluje v průzkumu STEM pro CNN Prima NEWS.