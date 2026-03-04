Babiš prosil majitele Ryanairu a Emirates o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

„Ten pán, co tady vystupoval, trpí anetickou psychózou. Potřebuje psychiatra,“ řekl Babiš o Hřibovi.
Vládní koalice zamítla jak jednání o systematické pomoci turistům na Blízkém východě, tak návrh Hřibovy kolegyně, šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové, ať poslanci jednají o bodu – „Kdy skončí mikromanagement Andreje Babiše?“
„Já se nebudu snižovat na jeho úroveň. To, co dělá pan premiér, je medvědí služba pro téma duševního zdraví,“ reagoval Hřib na Babiše. „Je poslední, kdo by měl někoho označovat psychiatrickými diagnózami, když ve volných chvílích mluví s kohoutem,“ prohlásil šéf Pirátů v reakci na dřívější video Babiše, v němž mluvil s kohoutem Silverem.
|
Snížení výdajů na obranu je ignorantský krok, kritizuje vládu Kupka
Premiér Babiš předtím řekl poslancům, že stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot. Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Chápu, že rád vydělává, ale ať tam pošle letadla, vyzval Babiš majitele Ryanairu O’ Learyho
„Chápu, že rád vydělává, ale ať tam pošle ta letadla,“ obrátil se Babiš na dálku na majitele Ryanairu O’ Learyho.
„Já komunikuju na lidi, aby věděli, protože to není sranda pro ty lidi. Takže znovu opakuju. Ryanair, jo, doufám, že mě uslyší, který se chlubí, jak je skvělý, tak to srdíčko, pane majiteli, pošlete do Jordánska lety,“ vyzval majitele Ryanairu.
„Smartwings, kdyby měl sloty, tak tam pošle i sedm letadel do Dubaje hned, není,“ prohlásil Babiš.