Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání

Zároveň pro iDNES.cz dodal, že s firmou, která má podle jeho slov hodnotu více než sto miliard korun, už on sám nebude mít nikdy nic společného. Až po jeho smrti na ni budou mít vliv jeho děti, řekl.
Majetkové přiznání se vztahuje na období roku 2025. Kromě dividendy dostal Babiš od Agrofertu ještě jednu platbu ve výši přesahující deset milionů korun. I z jeho dřívějších přiznání vyplývá, že celkový objem peněz z Agrofertu dostával Babiš ve dvou platbách.
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Agrofert byl do začátku letošního roku ve vlastnictví Babiše, premiér ho ale vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Stalo se tak do 30 dnů od jeho jmenování premiérem, jak ukládá zákon.
Kromě plateb od Agrofertu Babiš přiznal ještě příjem ve výši přesahující jeden milion korun od firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo a patří do Babišova koncernu SynBiol. Dále pak dostal téměř 18 milionů korun skrze privátní švýcarskou banku Vontobel. Už dříve premiér vysvětlil, že tuto banku využívá pro své soukromé investice.
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Z majetkového přiznání také vyplývá, že současný premiér má dvě pohledávky, které rovněž zmiňoval v majetkových přiznáních už dříve. Jedna je ve výši 1,6 miliardy korun, druhá ve výši 4,3 miliardy.
Kromě zmíněných příjmů Babiš pobírá i důchod, a to jak v Česku, tak na svém rodném Slovensku. V Česku dostal premiér necelých padesát tisíc korun, na Slovensku přes 67 tisíc.