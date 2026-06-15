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„Jsem raději opatrný.“ Babiš zhodnotil dohodu o konci války mezi USA a Íránem

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  11:09aktualizováno  11:23
Premiér Andrej Babiš (ANO) vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. Doufá nicméně, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámily USA a Írán v noci na pondělí. Podepsána má být v pátek. Dohodu ohodnotil na síti X jako dobrou zprávu i bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS).
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026) | foto:  , Ladislav Křivan,  MAFRA

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„Je to konečně dobrá zpráva, zatím jsem raději opatrný, protože od dohody k podpisu ještě nějaká cesta zbývá, ale doufám, že všechny podmínky budou dodrženy, konflikt definitivně skončí a situace na Blízkém východě se vrátí do normálu,“ uvedl Babiš.

Podle Fialy je uvolnění Hormuzského průlivu, a tedy i obchodu, a zmírnění napětí na Blízkém východě pro Evropu důležité. „Bohužel si ale musíme přiznat, že cíle akce naplněny nebyly, vnější i vnitřní nebezpečí íránského režimu trvá, a cena za to, čeho se (ne)dosáhlo, je vysoká,“ uvedl. Doplnil, že před realitou zavírají oči ti, kteří nechtějí vidět, že zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa má často nebezpečné důsledky, je úspěšná jen někdy a víceméně náhodně. „Nevím, co přinesou další dny, ale určitě to není vítězství USA. I když bych si moc přál opak,“ uzavřel.

USA a Írán dospěly k dohodě, Trump dal pokyn otevřít Hormuz a ukončit blokádu

Oznámení dohody přivítali evropští lídři i řada politiků zemí Blízkého východu. Memorandum o porozumění by měly Spojené státy a Írán podepsat ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda, jejímž hlavním bezprostředním přínosem má být otevření Hormuzského průlivu pro mezinárodní lodní přepravu a ukončení americké blokády íránských přístavů, je prvním krokem. Obě země pak budou mít dalších 60 dní na vyjednání konečné mírové smlouvy.

Řada otázek pro dosažení finální dohody je přitom stále nedořešená, včetně íránského jaderného programu a íránských zásob obohaceného uranu. Další otázkou jsou zmrazená íránská aktiva v zahraničí. Evropské země uvedly, že by mohly sankce zrušit, pokud Írán přistoupí na přísné podmínky, zejména pokud jde o jeho jaderný program.

Úspěch dohody bude zřejmě také záviset na vývoji v Libanonu, kde Izrael bojuje proti Íránem podporovanému militantnímu hnutí Hizballáh. Podle Reuters je zatím nejasné, zda dohodu podpoří izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Teherán přitom již dříve uvedl, že jakákoliv dohoda bude spojena se situací v Libanonu.

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