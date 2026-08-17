Lídři ANO, SPD a Motoristů sobě podepsali návrh na zmrazení platů politiků loni v listopadu s tím, že to mělo platit od letošního roku, ale to bylo nereálné už ve chvíli, kdy se na tom nová koalice dohodla a kdy návrh předložila.
Okamura pak mluvil o zmrazení platů od letošního července, ani k tomu ale nedošlo. Sněmovna se tím ani nezačala zabývat. To by se podle aktuálního vyjádření premiéra ale mělo změnit.
|
ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice
Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce. Řadový poslanec má od letošního ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni.
Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.
Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
|Funkcionář
|2019
|2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Prezident
|274 500
|302 700 (321 000)
|341 200
|341 200
|365 000
|383 200
|Předseda parlamentní komory a premiér
|221 200
|243 800 (258 600)
|274 800
|274 900
|294 000
|308 700
|Místopředseda vlády
|189 900
|209 400 (222 000)
|236 000
|236 000
|252 400
|265 100
|Místopředseda parlamentní komory a ministr
|157 00
|173 200 (183 700)
|195 300
|195 300
|208 900
|219 300
|Předseda parlamentního výboru, komise a delegace
|115 900
|127 800 (135.600)
|144 100
|144 100
|154 100
|161 800
|Poslanec a senátor
|82 400
|90 800 (96 300)
|102 400
|102 400
|109 500
|115 000