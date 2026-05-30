Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Babiš změny ve vládě zatím nechystá, počká si na roční zhodnocení ministrů

Autor: ,
  14:53
Premiér Babiš nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím také vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem, nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)
14 fotografií

Vztahy v koalici označil ministerský předseda za výborné, byť chápe, že předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura oslovuje své voliče. Babiš poznamenal, že komentáře koaličním partnerům zakazovat nebude. „Byl jsem ve třech koalicích a funguje to perfektně, nemám s tím žádný problém,“ řekl premiér.

Spekulace o výměně ministrů označil za nesmysl. Ke konci června chce Babiš vyhodnotit, jak plní program a kde jsou rezervy. „Pokud by došlo k nějaké rekonstrukci (vlády), tak určitě to bude až po nějaké roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ zdůraznil.

Pavel už má připravenou kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kdy vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zůna byl proti. Premiér dnes řekl, že Hlaváč jako první zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky byl pro něj jasná volba. Debaty vzniky i kolem koncepce armády. Babiš byl kritický, jak řekl jen k výhledu počtu vojáků. Podpořil námět Motoristů, podle nějž by mladí muži mohli absolvovat výcvik, při němž by získali zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz vyšší kategorie.

Kritika se v poslední době snášela také na ministra kultury Otu Klempíře ve spojení s jeho návrhem na změnu financování veřejnoprávních médií, proti kterému se zvedla vlna nevole ze strany odborníků, samotných veřejnoprávních médií, veřejnosti, opozice, ale i ministerstev, které měli řadu připomínek.

Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice

Opozice také vyzývá k odchodu ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou, která podle portálu Seznam Zprávy od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů čtverečních, za který platila měsíčně zhruba 4 500 korun. Její současný manžel má v obci jiný městský byt, který obývá společně s Mrázovou.

O účasti prezidenta na summitu NATO není jasno

Babiš neodpověděl na novinářskou otázku, zda je možné, že by prezident letěl na jeden ze dvou dnů summitu Severoatlantické aliance. „To se dozvíte 8. června. Já to nebudu komentovat, já to nechci komentovat. Pane redaktore – bude bouřka dneska? Nevíte?“ zněla jeho odpověď.

Současné nastavení Úřadu vlády je celé na hlavu. Tünde Bartha o chystaných změnách

Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí.

Babiš se už dřív nechal slyšet, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Pavlovu účast v delegaci odmítá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Babiš změny ve vládě zatím nechystá, počká si na roční zhodnocení ministrů

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér Babiš nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije...

30. května 2026  14:53

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

30. května 2026  13:07,  aktualizováno  14:32

Otrok přešel Severní Ameriku jako první. Jeho příběh pak zmizel z dějin

Památník afroamerické historie před budovou texaského Kapitolu v Austinu. Zcela...

Před téměř 500 lety přešel zotročený Maročan napříč Severní Amerikou a zapsal se do dějin jako jeden z jejích prvních velkých objevitelů. Estevanico přežil ztroskotání, urazil tisíce kilometrů...

30. května 2026  14:23

Další záchrana ze zatopené jeskyně v Laosu. Záchranářům pomohl pokles vody

Vesničan nalezený v zaplavené jeskyni v laoské provincii Sajsombún čeká na...

Záchranářům v Laosu se v sobotu podařilo evakuovat další čtyři vesničany, kteří před deseti dny uvázli v zatopené jeskyni. Povedlo se to díky klesající hladině vody odčerpávané pumpami. Prvního ze...

30. května 2026  13:44

Neplnění závazků vůči NATO může oslabit důvěryhodnost země, shodují se experti

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Plnění závazků Severoatlantické aliance (NATO) v oblasti obranných výdajů je především otázkou důvěryhodnosti a solidarity mezi spojenci. Podle odborníků není možné někoho vyloučit za nesplnění...

30. května 2026  13:30

Šamanský rituál kambo má oběť v Evropě. Čeká ho zákaz? Češka líčí drsný průběh

Premium
Šaman během obřadu kambo propichuje paži, aby vstříkl jed jihoamerické žáby....

Popálení kůže, silné zvracení a na závěr riziko selhání orgánů či smrt. Kontroverzní očistný rituál kambo, který využívá toxický sekret z amazonské žáby, si ve Velké Británii pravděpodobně vyžádal...

30. května 2026

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:30,  aktualizováno  12:40

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen...

30. května 2026  12:30

Česko zasáhnou bouřky a silný vítr, meteorologové varují i před záplavami

Sbor dobrovolných hasičů Malonty odklízí na Českokrumlovsku po silné bouřce...

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou o víkendu silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého...

30. května 2026  12:05

Britové chystají zákon proti útokům na kabely. Přitvrdí pokuty i tresty

Instalace podmořského internetového optického kabelu (21. února 2024)

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a...

30. května 2026  11:19

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...

Neznámý pachatel pocákal fasádu domu, ve kterém žije moderátorka Světlana Witowská. Ta na sociální síti uvedla, že bude situaci řešit s policií. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký...

30. května 2026  11:11

Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU

Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních...

30. května 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.