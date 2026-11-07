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Myslím na všechny oběti, vzkázal Babiš po střelbě v Polsku. Soustrast vyjadřují i další

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  17:43aktualizováno  17:54
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Premiér Andrej Babiš vyjádřil Polsku podporu v souvislosti se sobotní střelbou v Krakově. Uvedl to na síti X. Střelba v centru města si podle polské policie vyžádala nejméně pět mrtvých a více než deset raněných. Pravděpodobného pachatele policisté postřelili a zadrželi. Soustrast vyjadřují i další čeští politici.

„Myslím na všechny oběti, jejich rodiny a blízké. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Polsku a premiérovi (Donaldu) Tuskovi v této těžké chvíli vyjadřuji plnou podporu,“ sdělil český premiér.

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala dva mrtvé a deset raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala dva mrtvé a deset raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala dva mrtvé a deset raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala dva mrtvé a deset raněných. (7. listopadu 2026)
29 fotografií

Podporu Polsku vyjádřili i další čeští politici. „Strašné zprávy z Polska. Myslíme na vás, upřímnou soustrast všem rodinám a hodně sil všem zraněným,“ napsala europoslankyně Danuše Nerudová. Ta soustrast vyjádřila také v polštině.

Exministr zahraniční Jan Lipavský uvedl, že zprávy o tragické střelbě sleduje se zármutkem. Všem, kteří přišli o své blízké, vyjadřuji hlubokou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení,“ napsal.

„Otřesné zprávy z polského Krakova. Myslím na rodiny obětí a všem zraněným přeji, aby se co nejrychleji uzdravili. Stojím při našich polských přátelích a přeji všem Polákům mnoho sil,“ reagoval na síti X šéf ODS Martin Kupka.

Střelba v polském Krakově. Pět mrtvých, mezi raněnými jsou i policisté

České ministerstvo zahraniční uvedlo, že nyní nemá informace o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými po střelbě v Krakově byli čeští občané.

Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí v sobotu odpoledne vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí.

Podle portálu se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, kde bylo podle svědků několik raněných. Není však jasné, zda spolu oba incidenty souvisejí.

Podle polské policie jsou mezi raněnými i policisté. Pachatele policisté postřelili a následně převezli do nemocnice. Polský premiér Tusk na síti X sdělil, že jej ministr vnitra průběžně informuje o situaci v Krakově. „Policie vyšetřuje pozadí a všechny okolnosti atentátu,“ uvedl.

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