Myslím na všechny oběti, vzkázal Babiš po střelbě v Polsku. Soustrast vyjadřují i další

„Myslím na všechny oběti, jejich rodiny a blízké. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Polsku a premiérovi (Donaldu) Tuskovi v této těžké chvíli vyjadřuji plnou podporu,“ sdělil český premiér.
Podporu Polsku vyjádřili i další čeští politici. „Strašné zprávy z Polska. Myslíme na vás, upřímnou soustrast všem rodinám a hodně sil všem zraněným,“ napsala europoslankyně Danuše Nerudová. Ta soustrast vyjádřila také v polštině.
Exministr zahraniční Jan Lipavský uvedl, že zprávy o tragické střelbě sleduje se zármutkem. Všem, kteří přišli o své blízké, vyjadřuji hlubokou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení,“ napsal.
„Otřesné zprávy z polského Krakova. Myslím na rodiny obětí a všem zraněným přeji, aby se co nejrychleji uzdravili. Stojím při našich polských přátelích a přeji všem Polákům mnoho sil,“ reagoval na síti X šéf ODS Martin Kupka.
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Střelba v polském Krakově. Pět mrtvých, mezi raněnými jsou i policisté
České ministerstvo zahraniční uvedlo, že nyní nemá informace o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými po střelbě v Krakově byli čeští občané.
Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí v sobotu odpoledne vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí.
Podle portálu se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, kde bylo podle svědků několik raněných. Není však jasné, zda spolu oba incidenty souvisejí.
Podle polské policie jsou mezi raněnými i policisté. Pachatele policisté postřelili a následně převezli do nemocnice. Polský premiér Tusk na síti X sdělil, že jej ministr vnitra průběžně informuje o situaci v Krakově. „Policie vyšetřuje pozadí a všechny okolnosti atentátu,“ uvedl.