„V těchto časech jsme se rozhodli, že ta pražská nemocnice bude vojenská,“ řekl Babiš. Podle něj se vláda inspirovala například v Izraeli, nemocnice by měla dvě nebo tři podzemní podlaží.
„A když se něco děje, tak se to promění na krizový štáb a jsou tam vojáci,“ doplnil s tím, že to nebude více rozvádět. Vojenské nemocnice podle něj budují také na Slovensku nebo je postavilo rovněž Turecko.
Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky
Do nového areálu se mají přestěhovat části nemocnic, které sídlí na pravém břehu Vltavy, tedy Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice.
V březnu Babiš o projektu nové nemocnice jednal se zástupci pražského magistrátu, protože část pozemků u metra v Letňanech patří Praze. Domluvili se na tom, že stát upřesní, jak velký pozemek potřebuje a poté se bude jednat, jak by ho od magistrátu získal. Část pozemků vlastní také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V Praze má stát supernemocnice. Podle Vojtěcha může začít fungovat do deseti let
Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala vláda v programovém prohlášení. Přípravou projektu se má zabývat tým, v jehož čele stojí vládní zmocněnec Pavel Scholz. Vláda ho jmenovala v polovině února, zabývat by se měl také transformací sítě pražských nemocnic. Ministr zdravotnictví Vojtěch už dříve řekl, že v ideálním scénáři by měla být nová nemocnice vystavěna v horizontu do deseti let.