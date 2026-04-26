Nemocnice v Letňanech bude vojenská, řekl Babiš. Vláda se inspirovala Izraelem

  11:23
Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli řekl premiér Andrej Babiš. Na začátku letošního roku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že se do nového areálu přestěhuje část nemocnic na pravém břehu Vltavy.

„V těchto časech jsme se rozhodli, že ta pražská nemocnice bude vojenská,“ řekl Babiš. Podle něj se vláda inspirovala například v Izraeli, nemocnice by měla dvě nebo tři podzemní podlaží.

„A když se něco děje, tak se to promění na krizový štáb a jsou tam vojáci,“ doplnil s tím, že to nebude více rozvádět. Vojenské nemocnice podle něj budují také na Slovensku nebo je postavilo rovněž Turecko.

Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky

Do nového areálu se mají přestěhovat části nemocnic, které sídlí na pravém břehu Vltavy, tedy Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice.

V březnu Babiš o projektu nové nemocnice jednal se zástupci pražského magistrátu, protože část pozemků u metra v Letňanech patří Praze. Domluvili se na tom, že stát upřesní, jak velký pozemek potřebuje a poté se bude jednat, jak by ho od magistrátu získal. Část pozemků vlastní také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V Praze má stát supernemocnice. Podle Vojtěcha může začít fungovat do deseti let

Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala vláda v programovém prohlášení. Přípravou projektu se má zabývat tým, v jehož čele stojí vládní zmocněnec Pavel Scholz. Vláda ho jmenovala v polovině února, zabývat by se měl také transformací sítě pražských nemocnic. Ministr zdravotnictví Vojtěch už dříve řekl, že v ideálním scénáři by měla být nová nemocnice vystavěna v horizontu do deseti let.

