Prezident přijme Babiše na Hradě, jmenuje ho předsedou vlády

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Prezident Petr Pavel ocenil způsob, kterým předseda Andrej Babiš naplnil dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Koncern Agrofert má převést do nevratného slepého fondu, který bude řídit nezávislý správce. Proto Pavel uvedl, že ho v úterý jmenuje premiérem. Babiš se tak stane v pořadí čtrnáctým předsedou vlády v historii samostatné České republiky, na post bude jmenován již potřetí. Přibližně do týdne by měl prezident jmenovat i zbytek vlády.
Babiše poprvé jmenoval premiérem prezident Miloš Zeman v prosinci 2017, menšinový kabinet složený z ministrů za ANO ale nezískal důvěru Sněmovny. Druhé jmenování se odehrálo ve stejném obsazení o půl roku později v závěrečné fázi vyjednávání o menšinovém kabinetu ANO a ČSSD, který se později v dolní komoře Parlamentu opíral o podporu KSČM.
|
Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník
Babiš se také stane nejstarším předsedou vlády v české i československé historii. V případě ČR už mu dokonce tento primát patří, při předchozím jmenování mu bylo 63 let, čímž překonal Jana Fischera.
Prezident mluvil se všemi kandidáty kromě Turka
V pondělí se Pavel setkal s posledními kandidáty na ministry v nové vládě, s Oto Klempířem a Borisem Šťastným z hnutí Motoristé sobě, kteří mají vést ministerstvo kultury a nově vzniklý resort sportu, prevence a zdraví. Schůzka s Filipem Turkem, potenciálním ministrem životního prostředí se neuskutečnila. Turek se omluvil kvůli zranění, je hospitalizován a ve hře je i operace.
|
Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček
„Indispozice Filipa Turka není překážkou na cestě ke jmenování vlády České republiky,“ sdělil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v pondělí na dotaz iDNES.cz. „Nemáme informace o tom, kdy bude Filip Turek zdravotně připraven na schůzku, abychom mohli cokoli plánovat,“ dodal. Není tak jisté, zda se Turek stane ministrem, či ne. Je možné, že prezident pověří vedením resortu životního prostředí dočasně někoho jiného.
Schůzka s Turkem byla tou nejvíce očekávanou z ministerských kandidátů. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
|
Snad to prezident pochopí a dá mi ještě příležitost, vzkázal Turek z nemocnice
Poslanec Motoristů čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.