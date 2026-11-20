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„Já s sebou nesu hlavně připomínky k tomu zákonu, které bychom rádi, aby se dostaly do pozměňovacích návrhů, protože deadline pro jejich podání je příští týden,“ uvedl Chudárek před vstupem do budovy Úřadu vlády. Upřesnil, že jde o konkrétní výši částky, způsob garancí i valorizaci a indexaci televizních poplatků.
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Na dotaz redakce iDNES.cz se šéf veřejnoprávní televize vymezil také proti nápadu předsedy Sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury. Ten minulý týden nadhodil variantu kombinovaného financování, kdy by základní příspěvek ze státního rozpočtu doplnily dobrovolné poplatky od diváků a posluchačů.
„Určitě to není systematické, protože se na to nedá plánovat a predikovat jak televize, tak rozhlas. Vím, že ta myšlenka tady je, má ji i pan premiér, ale nemůže na tom být založeno plánování obou médií,“ reagoval Chudárek.
Šéf ČT rovněž potvrdil, že na jednání dorazil sám a nemá informace o tom, zda premiér na schůzku pozval i generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. „Já mám přímé pozvání od pana premiéra. Jak komunikuje v současné době s panem Zavoralem, nevím, ale já s panem Zavoralem jsem v kontaktu,“ dodal.
Vládní koalice nadále trvá na tom, že koncesionářské poplatky zruší a nahradí je jiným zdrojem příjmů. Podle ministra pro sport, zdraví a prevenci Borise Šťastného (Motoristé) ale vláda konkrétní podobu nového modelu představí až začátkem ledna. Na jednání koaliční rady minulý týden v pondělí se řešilo především provedení této změny.
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Šťastný po jednání koalice odmítl upřesnit, zda bude nový systém vázaný například na fixní procento ze státního rozpočtu. Podle něj však placení poplatků nezávislost médií nezaručuje a cílem vlády je zajistit jim dostatek peněz pro fungování.
Ve hře jsou přitom různé varianty. Lídr hnutí SPD Tomio Okamura už dříve nadhodil možnost kombinovaného financování České televize a Českého rozhlasu. Základní příspěvek ze státního rozpočtu by podle jeho návrhu doplnily dobrovolné příspěvky od diváků a posluchačů ve výši současných poplatků, což by mělo rozptýlit obavy z politického ovlivňování vysílání.
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3. listopadu 2026