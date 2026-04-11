Babiš před začátkem voleb v Maďarsku podpořil Orbána. Věří ve stabilitu

Český premiér míní, že jeho maďarský protějšek Orbán vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti. „Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív,“ uvedl Babiš.
Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami. Cestu do Budapešti ale Babiš nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) přitom vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje. „Bude to pak znamenat začátek konce populismu ve střední Evropě - a Andrej Babiš ztratí spojence, který je zároveň přítelem Vladimira Putina,“ uvedl expremiér.
Politická kampaň v Maďarsku vrcholí. Výsledky voleb ovlivní EU, tvrdí experti
Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát. Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.
Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.