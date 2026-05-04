Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem, řešili navyšování výdajů v NATO

Autor: ,
  7:59
Český premiér Andrej Babiš dnes jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do...

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do Arménie. (3. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš v Jerevanu míří na setkání s ukrajinským prezidentem...
Premiér Andrej Babiš v Jerevanu míří na setkání s ukrajinským prezidentem...
Premiér Andrej Babiš v Jerevanu míří na setkání s ukrajinským prezidentem...
Premiér Andrej Babiš v Jerevanu míří na setkání s ukrajinským prezidentem...
23 fotografií

„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do těch střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci.

Babiš řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil předseda české vlády.

Babiš jednal se Zelenským. Chceme konec války, ale Trump řeší Hormuz, řekl

Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Evropští lídři se v pondělí na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem, řešili navyšování výdajů v NATO

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do...

Český premiér Andrej Babiš dnes jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při...

4. května 2026  7:59

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stojí

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se v pondělí ráno střetl vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušen. Část vlaků je odkloněna. O zastavení provozu informoval mluvčí Správy...

4. května 2026  7:57

Požár v Českém Švýcarsku hasiči pod kontrolou nemají, přiletí vrtulníky ze Slovenska

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Požár v Českém Švýcarsku se zatím nerozšiřuje, hasiči v noci udrželi plochu pod 100 hektary, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Do zásahu se dopoledne znovu zapojí vrtulníky, včetně dvou ze...

4. května 2026  7:28,  aktualizováno  7:32

Po teplém začátku týdne přijde změna. Meteorologové předpovídají i bouřky

Ilustrační snímek

Týden začne v Česku ještě příjemně letními teplotami, ale počasí se brzy pokazí. Od úterý přijdou přeháňky i bouřky a postupně se výrazně ochladí. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy teploty klesnou...

4. května 2026  6:59

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, oznámil Trump. Írán protestuje

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Spojené státy od pondělí zahájí doprovod lodí uvázlých kvůli válce s Íránem v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, oznámil prezident Donald Trump s tím, že o pomoc podle něj požádaly země z celého...

3. května 2026  23:10,  aktualizováno  4. 5. 6:11

EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny...

4. května 2026  6:08

Maturuje rekordní počet studentů. Začínají angličtinou a matematikou

Čtvrťáky středních škol v úterý čeká úvodní kolo zkoušky z dospělosti, píší...

Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od osmi hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi...

4. května 2026

Obec žádá o radar, magistrát jí ale nechce vyřizovat pokuty. Prý se to nevyplatí

ilustrační snímek

V březnu projelo malou obcí Kožušany-Tážaly poblíž Olomouce 240 tisíc vozidel a maximální povolenou rychlost překročila téměř polovina z nich. Vesnice chce proto zavést úsekové měření, ovšem k tomu...

4. května 2026  4:51

Odchod do důchodu řešte s předstihem. Úřad nemusí mít všechny informace

Premium
ilustrační snímek

Odchod do důchodu je dobré řešit dřív, než se přiblíží jeho datum. Jinak hrozí, že místo užívání si penze bude žadatel běhat po úřadech, shánět potvrzení od zaměstnavatelů či škol a dohledávat, co...

4. května 2026

Kozy na dohled paneláků. Jirákovi farmaří kousek od centra Prahy

Rodina Jiráků na své farmě v pražských Jinonicích. (duben 2026)

Neznalý Pražan by něco podobného nečekal. Vystoupí z linky metra B jen pár zastávek od centra města, jde zhruba deset minut a uvidí přepřažené louky, kde se pasou desítky ovcí a koz. Zvířata...

4. května 2026

Migrénu pomáhají zvládat nové léky. Uleví i těm, jimž běžná léčba nezabírá

Premium
ilustrační snímek

Několik dnů utrpení v měsíci, polykání prášků proti bolestem hlavy, neschopnost fungovat doma i v práci. Takové stavy zažívají lidé trpící migrénou. V České republice je jich už asi 1,7 milionu....

4. května 2026

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Premium
ilustrační snímek

Nejistota ohledně palivových příplatků nebo obavy v souvislosti s pokračujícím napětím na Blízkém východě donutily české turisty o letošní dovolené více přemýšlet. První cestovní kanceláře opatrně...

4. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.