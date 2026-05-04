Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem, řešili navyšování výdajů v NATO

„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do těch střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci.
Babiš řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil předseda české vlády.
|
Babiš jednal se Zelenským. Chceme konec války, ale Trump řeší Hormuz, řekl
Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Evropští lídři se v pondělí na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.