Babiš poví, kdo poletí na summit NATO. Pavel nespolupracuje s vládou, říká Turek

  11:14aktualizováno  11:30
Premiér Andrej Babiš se v pondělí vyjádří k dopisu prezidenta Petra Pavla o účasti na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře. Pavel ve středu premiérovi napsal, že hodlá být v čele české delegace. „Pan prezident prostě a jednoduše nespolupracuje s vládou a z toho důvodu si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam jel pan premiér,“ říká čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek.
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě....

Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě. (17. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě....
Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě...
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě....
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě....
Babiš už dříve v polovině března řekl, že by měl na summit jet on sán a ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

„Nejsme prezidentskou republikou, ale parlamentní demokracií,“ řekl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.

Z toho podle něj vyplývá i to, kdo by měl letět za Českou republiku na summit ANO v červenci do Ankary. „Lidé, kteří rozhodují o finančních prostředcích,“ řekl Juchelka při příchodu na jednání vlády.

„Tak já nevím, jestli by pan prezident měl zájem o to, jet jako doprovod, jako člen delegace, proti tomu bych asi nic neměl,“ odvětli vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek na otázku, zda by na summit mohli letět premiér Babiš i prezident Pavel.

„Ale jde o to, jestli tam pan prezident bude hájit zájmy, které jsou shodné s vládou, a to zatím u pana prezidenta takto nevypadá,“ prohlásil Turek.

„Je to na větší diskusi a dnes to asi na vládě budeme řešit,“ řekl čestný prezident Motoristů sobě Turek. Podle něj mají letět premiér Babiš, ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Babiš poví, kdo poletí na summit NATO. Pavel nespolupracuje s vládou, říká Turek

Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě....

Premiér Andrej Babiš se v pondělí vyjádří k dopisu prezidenta Petra Pavla o účasti na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře. Pavel ve středu premiérovi napsal, že hodlá být v čele...

13. dubna 2026  11:14,  aktualizováno  11:30

