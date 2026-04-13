Babiš poví, kdo poletí na summit NATO. Pavel nespolupracuje s vládou, říká Turek

Babiš už dříve v polovině března řekl, že by měl na summit jet on sán a ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
„Nejsme prezidentskou republikou, ale parlamentní demokracií,“ řekl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.
Z toho podle něj vyplývá i to, kdo by měl letět za Českou republiku na summit ANO v červenci do Ankary. „Lidé, kteří rozhodují o finančních prostředcích,“ řekl Juchelka při příchodu na jednání vlády.
„Tak já nevím, jestli by pan prezident měl zájem o to, jet jako doprovod, jako člen delegace, proti tomu bych asi nic neměl,“ odvětli vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek na otázku, zda by na summit mohli letět premiér Babiš i prezident Pavel.
„Ale jde o to, jestli tam pan prezident bude hájit zájmy, které jsou shodné s vládou, a to zatím u pana prezidenta takto nevypadá,“ prohlásil Turek.
„Je to na větší diskusi a dnes to asi na vládě budeme řešit,“ řekl čestný prezident Motoristů sobě Turek. Podle něj mají letět premiér Babiš, ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.