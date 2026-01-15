Kdy vrátíte 7,5 miliardy? ptal se Hřib premiéra. Jděte se léčit, opáčil Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Bájivá lhavost je choroba,“ opáčil šéfovi Pirátů předseda vlády. „Vy tady sprostě lžete. Lečte se a nedá se to léčit ambulantně, jen hospitalizací,“ řekl také při interpelacích Babiš.
Ještě před Hřibem dostal jako první šanci položit Babišovi otázku při ústních interpelacích poslanec STAN Karel Dvořák. Zajímalo ho řešení Babišova střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert, což zákon premiérovi zakazuje.
„Česká legislativa nezná institut slepého fondu. Nehrajte s námi hru na slepou bábu,“ prohlásil Dvořák. Ptal se Babiše, zda zveřejní zakládací listiny fondu, kam chce vložit akcie svého holdingu Agrofert.
„Už nikdy nebudu vlastníkem akcií Agrofertu ani až nebudu v politice,“ zopakoval při interpelacích Babiš.
Výborného zajímalo, zda je podle Babiše šéf SPD Okamura pošuk. Nevím, co je pošuk, řekl premiér
Předseda lidovců Marek Výborný se ptal Babiše, zda považuje předsedu Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru za jednoho z pošuků, jak o nich mluvil ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
„Nebudu tady veřejně komentovat mé kolegy,“ odvětil Babiš. „Já se držím toho, že ty věci jsme si nějak vyříkali,“ podržel premiéra koaličního partnera Okamuru.
„Nevím, co to je pošuk,“ řekl také později Babiš.
|
Jsme spojenci Ukrajiny, negativní vztah k Rusku nemá pár pošuků, řekl Macinka
Macinka se minulý týden jasně postavil na stranu Ukrajiny, která se brání ruské agresi. „Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom asi není pochyb,“ řekl Macinka v pořadu Interview ČT24.
„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.
Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla.
„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl Macinka.