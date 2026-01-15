Kdy vrátíte 7,5 miliardy? ptal se Hřib premiéra. Jděte se léčit, opáčil Babiš

Josef Kopecký
Přímý přenos   14:55aktualizováno  15:20
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš při premiéře ústních interpelací poslal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, ať se jde léčit. „Kdy České republice vrátíte 7,5 miliardy korun, o které jste se nezákonně obohatil?“ ptal se ho Hřib.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Bájivá lhavost je choroba,“ opáčil šéfovi Pirátů předseda vlády. „Vy tady sprostě lžete. Lečte se a nedá se to léčit ambulantně, jen hospitalizací,“ řekl také při interpelacích Babiš.

Ještě před Hřibem dostal jako první šanci položit Babišovi otázku při ústních interpelacích poslanec STAN Karel Dvořák. Zajímalo ho řešení Babišova střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert, což zákon premiérovi zakazuje.

„Česká legislativa nezná institut slepého fondu. Nehrajte s námi hru na slepou bábu,“ prohlásil Dvořák. Ptal se Babiše, zda zveřejní zakládací listiny fondu, kam chce vložit akcie svého holdingu Agrofert.

„Už nikdy nebudu vlastníkem akcií Agrofertu ani až nebudu v politice,“ zopakoval při interpelacích Babiš.

Výborného zajímalo, zda je podle Babiše šéf SPD Okamura pošuk. Nevím, co je pošuk, řekl premiér

Předseda lidovců Marek Výborný se ptal Babiše, zda považuje předsedu Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru za jednoho z pošuků, jak o nich mluvil ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.

„Nebudu tady veřejně komentovat mé kolegy,“ odvětil Babiš. „Já se držím toho, že ty věci jsme si nějak vyříkali,“ podržel premiéra koaličního partnera Okamuru.

„Nevím, co to je pošuk,“ řekl také později Babiš.

Jsme spojenci Ukrajiny, negativní vztah k Rusku nemá pár pošuků, řekl Macinka

Macinka se minulý týden jasně postavil na stranu Ukrajiny, která se brání ruské agresi. „Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom asi není pochyb,“ řekl Macinka v pořadu Interview ČT24.

„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.

Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla.

„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl Macinka.

Vstoupit do diskuse (63 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Kdy vrátíte 7,5 miliardy? ptal se Hřib premiéra. Jděte se léčit, opáčil Babiš

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš při premiéře ústních interpelacích poslal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, ať se jde léčit. „Kdy České republice vrátíte 7,5 miliardy korun, o které jste nezákonně...

15. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  15:20

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:17

Resort nevymáhá po Agrofertu dotace, prý chybí analýza. Alibistické, reaguje Výborný

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání...

15. ledna 2026  9:23,  aktualizováno  15:15

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

15. ledna 2026  14:37

Rakušan nazval Babišův tým kabaretem minulosti. Hlasovat o vládě se má večer

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...

Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. „Vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou získá důvěru,“ připustil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Označil...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  14:30

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny, ve Lvově se zajímal o obranu proti dronům

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy...

15. ledna 2026  14:16,  aktualizováno  14:27

Strejda nás mlátil páskem do hlavy. Osmiletá u soudu líčila týrání v rodině

ilustrační snímek

Přehráním výslechu z videozáznamu pokračoval proces s partnerskou dvojicí obžalovanou z týrání nezletilých dětí. Při hodinovém výslechu popisovala osmiletá dívenka domácnost, kde pobývaly kromě dvou...

15. ledna 2026  14:26

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:18

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

Smrt švagra, smíření s otcem. Zpěvák Lorna Shore popisuje emoce nového alba

Premium
Skupina Lorna Shore, zpěvák Will Ramos uprostřed

Americká kapela Lorna Shore, v jejíž hudbě se ostré kytarové riffy tříští o hymnické a emotivní melodie, přijede 25. ledna do pražského O2 universa představit aktuální album I Feel the Everblack...

15. ledna 2026

Laboratoř vyrábí kůži pro zraněné při požáru v baru, zbývající zdravá nestačí

Laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice...

Po požáru ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana pracuje laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice kantonu Vaud (CHUV) na plné obrátky, aby pomohla zachránit...

15. ledna 2026  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.