Další pomoc zvážíme podle našich kapacit, řekl Babiš v souvislosti s požáry ve Francii

O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace a vlastních kapacit země, uvedl. Nový armádní transportní letoun Embraer bude moci být zapojen do možného nasazení při hašení požárů až od konce roku 2028, dodal však.
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„Moduly hašení pro letoun C-390 Millennium mají být dodány v tomto roce. Následovat bude výcvik posádek letounu a pozemního personálu. Předpoklad možného nasazení letounu při hašení požárů je od konce roku 2028. Hasební modul má kapacitu 12 tisíc litrů vody, pro srovnání nyní nasazený vrtulník má kapacitu 3500 litrů,“ popsal postup při přípravě nového letounu premiér.
Letoun Embraer C-390 Millennium armáda představila na letišti v pražských Kbelích v polovině července. Nový stroj bude možné využít k přepravě techniky, výsadkářů, tankování za letu, zdravotnické evakuaci i podpoře integrovaného záchranného systému. Využití najde také při podpoře integrovaného záchranného systému, například právě při hašení rozsáhlých požárů. Letoun přiletěl do Česka začátkem července, druhý má armáda získat do konce roku 2027.
Požár ve francouzském departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na středu nešířily, boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách ztížit nárůst teplot a zesílení větru. Po týdenním boji s ohněm se nasazeným francouzským hasičům, které podporují také evropské jednotky včetně českých a slovenských, podařilo zamezit šíření ohně. Už čtvrtá vlna veder ve Francii za toto léto ale v nadcházejících hodinách přinese ještě nestabilnější podmínky.
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Ve Francii jsou nyní podle Evropské komise nasazena dvě malá letadla z Portugalska, jeden vrtulník ze Slovenska, jeden z Česka, jeden hasičský letoun Canadair z Chorvatska a dvě další letadla ze Švédska. Měly by dorazit dva další vrtulníky z Německa a dva letouny z Turecka. V hořících oblastech Španělska zasahují dva canadairy z Řecka, dva z Itálie a tři pozemní týmy z Portugalska. Dorazit by měly rovněž dvě letadla z Turecka.
Pomoc v EU řídí Koordinační centrum pro reakci na mimořádné události, sídlí nedaleko Evropské komise v Bruselu. Jakmile postižená země aktivuje takzvaný mechanismus civilní ochrany, centrum propojí jednotlivé státy, hledá dostupnou pomoc a organizuje její vyslání. Hasičské týmy se ale do nejvíc ohrožených míst rozmísťují i předem. Letos bylo do nejohroženějších zemí vysláno 777 hasičů ze 14 států. Tyto týmy jsou připraveny zasáhnout společně s místními hasiči hned po vypuknutí požárů. Například do Řecka tak byli vysláni už předem hasiči z Česka.
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24. července 2026