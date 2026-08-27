Babiš pochopí, že je v jeho zájmu spolupráce mezi námi, říká prezident Pavel

„Vnímám ho jako člověka, který má na řadu věcí odlišné názory, jsme i povahově odlišní, ale mně to vůbec nebrání v tom, abychom spolupracovali na tom, na čem prezident s premiérem spolupracovat mají,“ prohlásil Pavel na adresu předsedy vlády Babiše.
Dodává, že mu to dával najevo před volbami i po nich. „Já nejsem ten, kdo se snaží koordinaci mezi vládou a prezidentem omezovat,“ uvedl Pavel.
Snahu spolupracovat s premiérem podle Pavla narušila „extrémní kohabitace“ Babišova koaličního partnera.
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Pavel o Turkovi: Nerespektuje pravidla. Pokud se prokáže vina, ať rezignuje
Termín použil jako první předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka, když hlava státu odmítla jmenovat ministrem čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.
Pavel je přesvědčen, že nejmenování Turka bylo správné a že mu každý měsíc dává za pravdu. „A jsem přesvědčen o tom, že i většina společnosti to vidí úplně stejně,“ dodává prezident.
„Andrej Babiš zřejmě v duchu koaličního klidu některým tlakům ustoupil. Ale dlouhodobě to není udržitelné. Prezident s premiérem komunikovat musí, pořád existuje mnoho témat, na kterých se shodneme. Mnohokrát jsem Andreji Babišovi opakoval, že v tom, co budu považovat za správné a užitečné pro tuto zemi, ho rád podpořím,“ uvedl Pavel.
„Zatím jsme ale tuhle pragmatickou cestu spolu nenašli. Ale já se nevzdávám, budu to zkoušet i nadále,“ říká v rozhovoru pro Reflex. Jako škodlivou nálepku vnímá, že je politiky ANO a jejich podporovateli označován za lídra opozice.
Zda bude znovu kandidovat na Hrad, poví Pavel někdy v polovině příštího roku
Petr Pavel zatím ještě nepotvrdil, že bude v lednu 2028 znovu kandidovat na funkci prezidenta.
„Kampaň se dá vést v okamžiku, kdy se definitivně rozhodnete, že budete kandidovat. Nevedu kampaň, protože takové rozhodnutí nepadlo. Pokud někdo výkon funkce považuje za kampaň, tak mu jeho názor neberu. Časem se ale určitě objeví další kandidáti na prezidenta a já považuji za férové, aby jasně věděli, na čem jsou. Takže pokud budu kandidovat, považuji za solidní, že to oznámím někdy v polovině příštího roku,“ říká Pavel v rozhovoru.