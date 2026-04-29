Kdo po Řehkovi? Babiš dostal čtyři jména, nominaci bude řešit po návratu z Asie

„Já jsem v sobotu seděl s panem ministrem Zůnou, kde mi představil nějaký jeho návrh, má čtyři kandidáty,“ prohlásil premiér. Jména konkrétních adeptů zatím zůstávají neveřejná. Podle předsedy vlády na debatu „ještě nebyl čas“ a hodlá se jí věnovat bezprostředně po návratu z Asie.
Na otázku, zda-li bude nástupce Řehky tématem jeho avizované schůzky 8. května s prezidentem, odpověděl Babiš neurčitě: „Tak samozřejmě prezident musí souhlasit s nominací, kterou navrhne vláda,“ uzavřel.
Ministr obrany Zůna potvrdil, že jména možných nástupců Karla Řehky, kterému končí čtyřleté funkční období, už začal komunikovat s dalšími aktéry. „Já jsem předal ta jména panu premiérovi už před nějakým časem, aby mohl zahájit politický proces výběru,“ sdělil Zůna k postupu ministerstva. Do debaty zapojil i předsedu Sněmovny Tomia Okamuru, který o setkání s kandidáty sám požádal. Podle ministra je to logické, protože SPD „nese odpovědnost za ministerstvo obrany“.
|
Zůna má čtyři adepty na nového náčelníka generálního štábu, probere je s Pavlem
Podle něj Okamura s uchazeči hovořil proto, aby „viděl, co to je za lidi, a věděl, o kom se bude rozhodovat“, ačkoliv konečné slovo bude mít celá vláda.
Při sestavování seznamu se ministr obrany radil i se samotným Řehkou. „Sedli jsme si nad tím a došlo k vzácné shodě. Pouze jedno jméno, které měl pan generál Řehka na seznamu, jsem tam já neměl, ale automaticky jsem ho začlenil,“ popsal Zůna.
Jednání mezi Pavlem a Zůnou – procenta i personálie
Náčelníka generálního štábu jmenuje podle zákona prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu.
Důležitou roli tak sehraje i prezident Petr Pavel, který se má s ministrem Zůnou sejít ve středu v 17:30 na Pražském hradě. Hlava státu deklarovala, že nemá konkrétního favorita, ale očekává odbornou diskusi. „Očekávám, že bude vybírat z lidí, kteří jsou na úrovni především zástupců, to znamená lidí, kteří jsou těsně pod tím patrem náčelníka generálního štábu,“ uvedl prezident Pavel.
|
Karel Řehka příští rok skončí v čele armády
Zároveň ocenil, že s ním ministerstvo jedná otevřeně, „abychom nemuseli případné rozpory řešit přes média“.
Kromě personálií bude tématem hradní schůzky i financování armády. Prezident v pondělí upozornil, že Česko neplní své závazky vůči NATO a letos dosáhne obranných výdajů pouze ve výši 1,78 procenta HDP.
Zůna však v pondělí uvedl, že zatím není možné dělat závěry o výši obranných výdajů na letošní rok, jelikož ve svém hodnocení NATO pracuje s daty z fiskálních období daného roku.
|
24. února 2026