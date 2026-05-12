Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.
Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel v úterý zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
„Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by návrh schválený Fialovou vládou reflektoval i její priority. Nejdříve měla snahu celý tento balík zrušit, nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že respektuji snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách,“ řekl Pavel.
Už v polovině března zdůraznil, že původní seznam nových velvyslanců je „ukončeným právním aktem“. „Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ dodal. Připomněl také, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu hlavy státu.
Vláda následně schválila doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí. Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkaly Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Jednotlivé návrhy ale odmítl komentovat.