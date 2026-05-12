Pavel a Babiš se dohodli na nominacích velvyslanců. Změny se dotknou čtyř jmen

  9:13
Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je nyní ale nebude, řekl v úterý prezident před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky.
Prezident Petr Pavel jmenoval generály. (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel jmenoval generály. (8. května 2026) | foto: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) před jednáním vlády (11. květen 2026)
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před jednáním vlády (11. květen 2026)
Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na...
Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.

Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel v úterý zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.

„Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by návrh schválený Fialovou vládou reflektoval i její priority. Nejdříve měla snahu celý tento balík zrušit, nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že respektuji snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách,“ řekl Pavel.

Už v polovině března zdůraznil, že původní seznam nových velvyslanců je „ukončeným právním aktem“. „Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ dodal. Připomněl také, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu hlavy státu.

Vláda následně schválila doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí. Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkaly Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Jednotlivé návrhy ale odmítl komentovat.

Pavel a Babiš se dohodli na nominacích velvyslanců. Změny se dotknou čtyř jmen

