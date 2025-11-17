Pavel chce jiného kandidáta na premiéra, pokud Babiš nevyřeší střet zájmů

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá.
„Já bych rád věřil tomu, co říká Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale také si myslím, že už bychom měli být poučení a nekupovat zajíce v pytli,“ podotkl prezident v rozhlase. Ke jmenování premiéra je podle něj zapotřebí transparentnost. Upozornil, že Babiše problémy se střetem zájmů provázely už v předchozím premiérském období mezi roky 2017 až 2021. „Já jsem i na základě nálezu Ústavního soudu povinen se Andreje Babiše zeptat, jak tento střet zájmů vyřeší, abychom další čtyři roky neřešili soudní spory,“ řekl.
Na jednání 5. října mu Babiš představil některé varianty řešení. Byl mezi nimi třeba prodej Agrofertu, převod na někoho z rodiny nebo převod do fondu. „Já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou varianty, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš to dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on mi pouze řekl varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá. Já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen, nebo ne,“ sdělil Pavel.
Babiš by podle něj měl řešení říct veřejně, protože není důvod se schovávat. Zdůraznil, že po Babišovi nechce vyřešení střetu zájmů do jmenování, ale aby pouze transparentně řekl způsob, aby ho mohla posoudit i veřejnost. „Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. Myslím, že to ode mě veřejnost neočekává, rozhodně to neočekává ústava. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů,“ dodal Pavel.
Kdyby Babiš konflikt se zákonem neodstranil, mohlo by podle některých ekonomů, expertů i opozičních politiků hrozit Česku kvůli protiprávní situaci třeba omezení či zastavení dotací z EU. Babišovy podniky by také neměly mít dotační podporu a zakázky od státu.
Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.
„Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl“
Na Národní třídě v Praze Pavel při položení květin u památníku 17. listopadu řekl, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Mrzí ho, že někteří lidé svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát.
S poukazem na legendární píseň Modlitba pro Martu symbolizující revoluční události před 36 lety uvedl, že za tu dobu bohužel zloba, závist a zášť v české společnosti stále nepominuly.
Babiš přišel na Národní už ráno. Mrzí ho, že Havel neprosadil většinový systém
Pavel řekl, že pokládá za důležité, aby politici šli příkladem a nesnažili se společnost rozdělovat.
Lidé při dnešním příchodu prezidenta k pamětní desce připomínající potlačení studentské demonstrace 17. listopadu 1989 tleskali, skandovali Děkujeme a Ať žije Pavel. Zněly však i nesouhlasné výkřiky.
„Nikdo by neměl druhým předepisovat, jak mají slavit nebo neslavit 17. listopad,“ řekl Pavel už ráno během návštěvy pražské Knihovny Václava Havla.
Pavla vítal hlavně potlesk, Babiše pískot. Národní třída si připomíná 17. listopad
„Na dnešek se těším, i když vím, že bude spousta protichůdných emocí. Občas si to vytváříme sami tím, že čteme zprávy, kdo vlastně smí a nesmí slavit tento svátek, kdo si zaslouží nebo nezaslouží vůbec chodit na Národní třídu. Nikdo by neměl nikomu předepisovat, jak ten svátek cítí,“ upozornil prezident.
„Pokud ho někdo slavit nechce, je to jeho volba. Všichni ostatní, kdo oceňují, že můžeme žít v demokratické zemi, tak ať ho slaví podle svého,“ dodal.