Jak na vás působila schůzka prezidenta Petra Pavla s pravděpodobným budoucím premiérem Andrejem Babišem?
Nepochybně šlo o vcelku netypické setkání, kde Petr Pavel prokázal, že v této situaci je na vrcholu svých politických sil a celou situaci maximálně využívá. Tím tak Pavel vcelku kuriózním způsobem navázal na Miloše Zemana v tom, že svůj prezidentský mandát vnímá velmi silně.
Co tím přesně myslíte, že vnímá silně svůj mandát?
Já v přístupu Petra Pavla vidím dva směry, kterým orientuje svůj přístup k Andreji Babišovi a jeho vznikající vládě. První je Pavlův velký zájem o bezpečnostní otázky, armádu a prozápadní směřování země. Nově vznikající koalice si ho chtěla v tomhle ohledu předcházet už svým programovým prohlášením, kde se s jeho bezpečnostní a zahraniční politikou chce ztotožnit. Druhý směr je pak takový, že Pavel chce znát jména osob, které mají vést pro něj zásadní rezorty obrany a zahraničí. Oba tyto směry se pak prolínají v tom, jak Pavel s Babišem jedná.
Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO
Jak reagujete na další Pavlovy požadavky, které se týkají toho, že má Babiš programové prohlášení doplnit o postoj k válce na Ukrajině a o závazek navyšování obranných výdajů?
To vnímám jako velkou silovou hru, kterou bych pochopil, kdybychom fungovali v prezidentském systému, ale my žijeme v parlamentní republice. Tím, že prezident požaduje, aby se doplnilo programové prohlášení vlády, tak fakticky narušuje odpovědnost a je na místě se následně ptát, kdo pak za tyto požadavky bude ručit, prezident nebo Babiš?
Chápu to správně, že prezident Pavel podle vás vystupuje ve svých požadavcích příliš ostře vůči Babišovi?
Ano, já nepopírám význam těch slov o nutnosti zvýšit výdaje na obranu či nadále podporovat Ukrajinu. Taková slova se nám mohou líbit a mohou být i velmi důležitá, avšak z pozice prezidenta v parlamentní republice je to velmi výrazný postoj. Shrnul bych to tak, že kdyby něco takového udělal Miloš Zeman všichni by se už bouřili.
Řešení střetu zájmů bude až po Babišově jmenování do funkce, domnívá se právník
Zaměřme se ještě více na Andreje Babiše. Můžou jeho případné spory s Pavlem o vyřešení střetu zájmů vést až ke kompetenční žalobě?
To je jistě ten nejzazší scénář a já si nemyslím, že by Andreji Babišovi vyhovovalo podávat na prezidenta kompetenční žalobu. Rozhodně se ale zkomplikuje skládání nové vlády, proto i kvůli této schůzce předpokládám, že se nová vláda ustanoví až po novém roce. Do té doby bude Babiš a jeho stoosmička k prezidentovi přistupovat více ofenzivně a z problémů se skládáním vlády budou vinit i Hrad.
Jak Andrej Babiš podle vás tedy svůj střet zájmu vyřeší?
Předně je nutné říci, že neexistuje žádný zákon, podle kterého by musel Andrej Babiš ještě před svým jmenováním vystoupit před veřejnost a vysvětlit, jak to chce zařídit. Předpokládám, že díky postupnému ochlazování vztahů s Hradem si Babiš pro svůj střet zájmů zvolí rychlé řešení, které bude veřejnosti vysvětlovat až zpětně.