Nevím, proč to dělá. Na nápravu je dost času, odmítl Babiš Pavlovu kritiku k NATO

,
  17:15
Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu - Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku prezidenta Petra Pavla odmítl, že by jeho kabinet rezignoval na obranné závazky. Podle něj vláda po čtyřech měsících u moci připravuje projekty, které posílí armádu, a to včetně nové vojenské nemocnice, kterou chce prosadit i v rámci výdajů pro Alianci. Babiš zároveň zdůraznil, že si nechce vyměňovat vzkazy přes média.
Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v Ázerbájdžánu.

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v Ázerbájdžánu. (27. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiéra Andreje Babiše v Ázerbájdžánu oficiálně přivítal prezident Ilham...
Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a Andrej Babiš na tiskové konferenci v...
Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)
66 fotografií

Prezident Petr Pavel na konferenci CNN Prima News Money money money varoval, že Česko neplní závazky vůči NATO a slíbené vojenské kapacity zajišťuje jen z poloviny. Upozornil, že při podobném přístupu ostatních členů by byla kolektivní obrana Aliance nefunkční. Zároveň zdůraznil, že nadcházející summit v Ankaře bude pro vládu nepříjemný.

Premiér Andrej Babiš, který se k situaci vyjádřil během návštěvy Ázerbájdžánu, kritiku prezidenta odmítl. „Já rozhodně nechci komunikovat s panem prezidentem přes média. Mě jen mrzí, že on každou příležitost, když mluví veřejně nebo má výjezd do zahraničí, tak kritizuje naši vládu. Nevím, proč to tak dělá,“ prohlásil Babiš. Zároveň dodal, že současný kabinet je u moci teprve krátce a na nápravu stavu má dostatek času.

Česko neplní výdaje na obranu, zkritizoval Pavel. Trvá na účasti na summitu NATO

Podle premiéra je zavádějící mluvit o tom, že za neplnění závazků může současná administrativa. Babiš poukázal na to, že ani minulá vláda neplnila dvouprocentní podíl HDP na obranu, přestože se tím prezentovala. „Minulá vláda nesplnila dvě procenta ani jednou. Pokud se odvolávají na zprávu NATO, tak tam je písmeno E jako estimated. Oni se dvěma procentům jen přiblížili, když manipulovali s předplatbou na letouny F-35,“ uvedl premiér.

Právě s tvrzením, že minulá vláda neplnila své závazky stejně jako současná nesouhlasí expremiér Petr Fiala. Ten se na sociální síti X hájí dokumentem Severoatlantické aliance o obranných výdajích: „Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že Česká republika splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 % HDP.“

„Náš cíl je budovat masivně počty vojáků v naší armádě. Tomu podřídíme všechno. Budeme plnit závazky i přípravnou koncepci,“ slíbil nynější předseda vlády. Podle něj je otázkou, zda má smysl řešit pouze procenta, pokud některá země sice formálně kritéria splní, ale fakticky jí chybí klíčová technika nebo dostatečný počet vojáků.

Dalším bodem sporu je avizovaná nemocnice v Letňanech, která má být podle Babiše vojenská a tedy, že se dá zahrnout do celkových výdajů ČR. „V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, kdybychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ nechal se slyšet v pondělí Pavel.

Neplníme závazek NATO, stejně jako minulá vláda, řekl Babiš. Lže, říká Černochová

Zatímco prezident Pavel tuto možnost zpochybňuje, premiér ji hájí příklady ze zahraničí. Jako příklad uvedl Slovensko, kde se v Prešově staví podobné zařízení za stovky milionů eur. „Jsou to strategické věci. Když to NATO uznává jiným zemím, nevidím důvod, proč by to neuznalo nám,“ podotkl.

Premiér také připomněl, že se český tým chystá jednat o evropském programu SAFE, který má posílit bezpečnostní infrastrukturu. Minulá vláda podle něj v této oblasti podcenila přípravu a zažádala o výrazně nižší prostředky než sousední státy. „Maďaři přihlásili 16 miliard eur, Poláci 43, my jen dvě. Naše týmy teď začnou jednat a jsme přesvědčeni, že máme argumenty, aby se to změnilo,“ vysvětlil Babiš při zahraniční návštěvě.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Odvolací soud začal řešit střet cyklisty s řidičkou, která později zemřela

Obžalovaný Václav Socher u Vrchního soudu v Praze (27. 4. 2026)

Odvolací senát dnes začal řešil fyzický konflikt mezi cyklistou a řidičkou, která několik dní po tomto incidentu v centru Prahy zemřela. Kauza je skutkově i právně komplikovaná, soud po celodenním...

27. dubna 2026  17:42

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nechce razantně snižovat daň z příjmu právnických osob, preferuje zrychlování odpisů. Chce tak podpořit nastartování ekonomiky. Řekla to na...

27. dubna 2026  17:35

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

VZP chce rychleji zavádět nové technologie. Dočasně je uhradí, sází i na AI

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) spustí projekt, který má zrychlit vstup zdravotnických inovací do praxe. Nové technologie, včetně aplikací či nástrojů využívajících umělou inteligenci, bude...

27. dubna 2026  14:39,  aktualizováno  17:17

Nevím, proč to dělá. Na nápravu je dost času, odmítl Babiš Pavlovu kritiku k NATO

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v Ázerbájdžánu.

Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku prezidenta Petra Pavla odmítl, že by jeho kabinet rezignoval na obranné závazky. Podle něj vláda po čtyřech měsících u moci připravuje projekty, které posílí...

27. dubna 2026  17:15

„Školství řídí nadnárodní elity.“ Ševčíkova akce ve Sněmovně kritizovala inkluzi

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Miroslav Ševčík. (27....

Poslanec za SPD Miroslav Ševčík pořádal v pondělí v Poslanecké sněmovně seminář s názvem Moudrost, mravnost a racionalita ve vzdělávání. Kromě poslanců SPD na něm vystoupil i spoluzakladatel spolku...

27. dubna 2026  17:02

Výbuch bomby v Severním Irsku oživil obavy z násilí katolických radikálů

Vyšetřování výbuchu bomby v Severním Irsku (26. dubna 2026)

V sobotu pozdě večer vybuchla před policejní stanicí v Severním Irsku bomba nastražená v dodávce. Tamější bezpečnostní složky jsou od té doby v pohotovosti a netají obavy z možného oživení násilí...

27. dubna 2026  17:02

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:46

Moskvu zasáhla pozdní sněhová bouře, podobně na tom byla v roce 1880

Zasněžený chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě (27. dubna 2026)

V pondělí zasáhla Moskvu pozdní sněhová bouře, která si vyžádala nejméně dva mrtvé a přes tři desítky zraněných. Desítky letů byly na letištích ruské metropole zrušeny či zpožděny, stromy se...

27. dubna 2026  13:44,  aktualizováno  16:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kocour uvázl v bubnu pračky. Hasiči za jeho vysvobození dostali sladkou odměnu

Kocour uvázl v pračce, museli ho vyprostit hasiči. (26. dubna 2026) (26. dubna...

Neobvyklý víkendový zásah za sebou mají hasiči z Pardubicka. Vyrazili totiž na pomoc zvídavému kocourovi, jenž se vydal na průzkum domácnosti. Že je pračka špatnou „zašívárnou“, zjistil až ve chvíli,...

27. dubna 2026  16:28

Francouz v Singapuru olízl brčko a vrátil ho zpět. Hrozí mu až dva roky vězení

ilustrační snímek

Singapurské úřady obvinily francouzského mladíka z výtržnictví poté, co měl olíznout brčko z automatu na džus a vrátit ho zpět mezi ostatní. Incident si natočil a zveřejnil na svém instagramu, nyní...

27. dubna 2026  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.