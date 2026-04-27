Nevím, proč to dělá. Na nápravu je dost času, odmítl Babiš Pavlovu kritiku k NATO

Prezident Petr Pavel na konferenci CNN Prima News Money money money varoval, že Česko neplní závazky vůči NATO a slíbené vojenské kapacity zajišťuje jen z poloviny. Upozornil, že při podobném přístupu ostatních členů by byla kolektivní obrana Aliance nefunkční. Zároveň zdůraznil, že nadcházející summit v Ankaře bude pro vládu nepříjemný.
Premiér Andrej Babiš, který se k situaci vyjádřil během návštěvy Ázerbájdžánu, kritiku prezidenta odmítl. „Já rozhodně nechci komunikovat s panem prezidentem přes média. Mě jen mrzí, že on každou příležitost, když mluví veřejně nebo má výjezd do zahraničí, tak kritizuje naši vládu. Nevím, proč to tak dělá,“ prohlásil Babiš. Zároveň dodal, že současný kabinet je u moci teprve krátce a na nápravu stavu má dostatek času.
Podle premiéra je zavádějící mluvit o tom, že za neplnění závazků může současná administrativa. Babiš poukázal na to, že ani minulá vláda neplnila dvouprocentní podíl HDP na obranu, přestože se tím prezentovala. „Minulá vláda nesplnila dvě procenta ani jednou. Pokud se odvolávají na zprávu NATO, tak tam je písmeno E jako estimated. Oni se dvěma procentům jen přiblížili, když manipulovali s předplatbou na letouny F-35,“ uvedl premiér.
Právě s tvrzením, že minulá vláda neplnila své závazky stejně jako současná nesouhlasí expremiér Petr Fiala. Ten se na sociální síti X hájí dokumentem Severoatlantické aliance o obranných výdajích: „Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že Česká republika splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 % HDP.“
„Náš cíl je budovat masivně počty vojáků v naší armádě. Tomu podřídíme všechno. Budeme plnit závazky i přípravnou koncepci,“ slíbil nynější předseda vlády. Podle něj je otázkou, zda má smysl řešit pouze procenta, pokud některá země sice formálně kritéria splní, ale fakticky jí chybí klíčová technika nebo dostatečný počet vojáků.
Dalším bodem sporu je avizovaná nemocnice v Letňanech, která má být podle Babiše vojenská a tedy, že se dá zahrnout do celkových výdajů ČR. „V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, kdybychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ nechal se slyšet v pondělí Pavel.
Zatímco prezident Pavel tuto možnost zpochybňuje, premiér ji hájí příklady ze zahraničí. Jako příklad uvedl Slovensko, kde se v Prešově staví podobné zařízení za stovky milionů eur. „Jsou to strategické věci. Když to NATO uznává jiným zemím, nevidím důvod, proč by to neuznalo nám,“ podotkl.
Premiér také připomněl, že se český tým chystá jednat o evropském programu SAFE, který má posílit bezpečnostní infrastrukturu. Minulá vláda podle něj v této oblasti podcenila přípravu a zažádala o výrazně nižší prostředky než sousední státy. „Maďaři přihlásili 16 miliard eur, Poláci 43, my jen dvě. Naše týmy teď začnou jednat a jsme přesvědčeni, že máme argumenty, aby se to změnilo,“ vysvětlil Babiš při zahraniční návštěvě.