Pavel přivítá na Hradě Babiše, projednají zahraniční cesty a bezpečnost

Vztahy mezi oběma politiky se na nějakou dobu zhoršily po střetu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře letos v červenci. Schůzky obou politiků se na nějakou dobu přerušily, nyní se však zdá, že se vztahy normalizovaly.
K bilaterálnímu setkání došlo naposledy na konci září, kdy prezident a premiér probírali zejména možnou reakci na případný ruský útok na některý z pobaltských států.
|
Babiš i Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů. Do Česka nedostanou vízum
Pavel se v minulém týdnu účastnil také jednání vlády, na kterém bylo hlavním bodem projednávání Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040 a Dlouhodobého výhledu pro obranu do roku 2045.
„Prezident vládu seznámil s riziky, která v předloženém návrhu spatřuje. Jeho cílem by mělo být vybudování plně bojeschopné armády, která dokáže bránit Českou republiku a zároveň splnit náš díl odpovědnosti v rámci kolektivní obrany Aliance, a to tempem, které odpovídá zhoršující se bezpečnostní situaci. Materiál v současné podobě ale tyto ambice ani v horizontu roku 2040 realisticky nenaplňuje,“ informoval Hrad po jednání vlády.
|
8. května 2026