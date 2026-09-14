Znamená pondělní schůzka u korunovačních klenotů skutečné příměří, nebo jde spíš o povinnou pózu pro kamery?
Je to ryze takticko-pragmatický krok. Z obou stran spadlo to prvotní zaujetí a zjistili, že jsou z titulu svých ústavních funkcí zkrátka odsouzeni k pragmatickému soužití, jednání a zakopání válečných seker.
Oba politici se teď budou tvářit, že kompetenční žalobu nevidí. Očekávám polský scénář: ústavní soud potvrdí, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident navenek funguje v podstatě jako její exkluzivní tiskový mluvčí.