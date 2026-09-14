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Pavel s Babišem jsou odsouzeni k soužití. Hádky rušily i práci vlády, říká politolog

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  13:37

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Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad. (4. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pondělní vyzvednutí korunovačních klenotů svede k jednomu stolu prezidenta Pavla a premiéra Babiše. Po měsících ostrých přestřelek a sporu o summit NATO oba hlásí chuť koordinovat kroky. „Není to začátek přátelství, ale poznaná nutnost. Zjistili, že otevřený spor je oba oslabuje v preferencích,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz politolog Jan Kubáček.

Znamená pondělní schůzka u korunovačních klenotů skutečné příměří, nebo jde spíš o povinnou pózu pro kamery?
Je to ryze takticko-pragmatický krok. Z obou stran spadlo to prvotní zaujetí a zjistili, že jsou z titulu svých ústavních funkcí zkrátka odsouzeni k pragmatickému soužití, jednání a zakopání válečných seker.

Oba politici se teď budou tvářit, že kompetenční žalobu nevidí. Očekávám polský scénář: ústavní soud potvrdí, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident navenek funguje v podstatě jako její exkluzivní tiskový mluvčí.

Jan Kubáček

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