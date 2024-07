Babiš: Unii už nebudeme poklonkovat, ostatní nás nebudou moci ignorovat

Programem má být suverenita, bezpečnost, boj proti nelegální migraci a pro změnu Zelené dohody pro Evropu. Co přesně to znamená?

Zaprvé, je to obrana suverenity členských zemí a důraz na národní státy. Chceme zachovat identitu a kulturu evropských národů a chceme posilovat jejich suverenitu. Usilujeme o Evropskou unii založenou na silných a nezávislých národních státech, nechceme federaci ovládanou evropskými byrokraty a Bruselem. Rozhodovat musejí členské státy, nevolení byrokrati nám nemají co říkat, v čem máme jezdit, co máme jíst a co si máme myslet.

Budete pro zachování práva veta?

Ano, to byl jeden z hlavních bodů našeho programu do evropských voleb. Na rozdíl od TOP 09, Pirátů a STAN chceme zachovat právo veta, nechceme předávat naši suverenitu Bruselu, naopak chceme posilovat suverenitu jednotlivých členských zemí EU. Pokud by došlo ke zrušení práva veta, velké členské země si s námi budou dělat, co budou chtít.

Druhou vaší prioritou je nelegální migrace. Tu chcete řešit jak?

Přísnou imigrační politikou. Ta je naprosto zásadní pro bezpečnost a stabilitu celé EU. Každá země musí mít právo si suverénně rozhodovat o tom, kdo v ní bude žít, pracovat a koho vůbec do Evropy pustíme. Fialův a Rakušanův migrační pakt je zradou nejen českých zájmů, ale celé Evropy. Je to nefunkční paskvil obsahující skryté migrační kvóty a výpalné za nepřijímání migrantů.

Třetí prioritou je pro vás předpokládám už zmíněná změna Zelené dohody...

Ano, je to naléhavá potřeba revidovat Green Deal. Jsme proti zelenému fanatismu ekobolševiků, kteří si evropské občany a jejich životní úroveň berou jako rukojmí a likvidují u toho průmysl a zaměstnanost. Chceme vyváženější přístup k ochraně životního prostředí, který podporuje udržitelný rozvoj. Nesmí to ale snižovat životní úroveň Evropanů, srážet ekonomický růst a ohrožovat konkurenceschopnost EU. Chceme řešení, která jsou vědecky podložená, ekonomicky životaschopná a sociálně spravedlivá.

To konkrétně znamená co?

Že se chystáme navrhnout zrušení zákazu spalovacích motorů, zrušení emisních povolenek pro domácnosti a automobily, snížení cen povolenek pro průmysl a energetické firmy. Chceme také zrovnoprávnit postavení jaderných, obnovitelných a nízkoemisních fosilních technologií v rámci evropských fondů.

Budete mít na prosazování vašeho programu sílu? Někteří komentátoři tvrdí, že vaše nová frakce zůstane na okraji, že se s vámi nebude nikdo bavit, byť jste třetí nejsilnější frakce.

Naši političtí konkurenti a novináři budou nespokojení pokaždé. Budou řvát, když bychom zůstali v Renew, že jsme zradili program a že tam nemáme co dělat. Když bychom zůstali nezařazení, tak nám budou zase vyčítat, že nemáme vliv a nemůžeme plnit program. Když bychom založili frakci a nebyla by velká, tak budou říkat, že jsme se izolovali, že nás nikdo nebere vážně a že jsme nepochopili politiku Bruselu. Když založíme frakci a ta je třetí největší, tak tam prý zase zastupujeme zájmy Ruska, což je samozřejmě lež a nesmysl. Naším cílem ale není ohlížet se na ostatní politiky a novináře, ale plnit program, který jsme slíbili našim voličům.

Ale podaří se to, když se o tom s vámi nebude chtít nikdo bavit?

Řeči o tom, že zůstaneme na okraji, se ukázaly jako naprosto liché. Patrioti pro Evropu jsou třetí největší frakcí v Evropském parlamentu. Máme 84 členů ze 12 zemí. A doufám, že se další europoslanci ještě přidají. Budeme tak mít velmi silnou pozici. Náš hlas nebudou moci ostatní strany ignorovat a můžete vzít jed na to, že budeme v EU hodně slyšet. Na rozdíl od europoslanců pětikoalice, jejichž vliv ve velkých frakcích bude naprosto zanedbatelný.

Díky tomu, že jste se stali třetí nejsilnější frakcí, se nejspíš značně zkomplikuje cesta do čela Evropské komise stávající předsedkyni Ursule von der Leyenové. Kdo by mohl být jejím protikandidátem?

To se teprve uvidí. Je ale pravda, že za paní Leyenovou se táhnou pochybnosti kolem nákupu vakcín za covidu a za jejího předsednictví došlo ke všem zeleným šílenostem Green Dealu, nijak se nepokročilo s bojem proti ilegální migraci a byla patrná snaha Evropské komise se vměšovat do vnitřní politiky členských zemí. To jsou všechno věci, které jí mezi europoslanci v Patriotech pro Evropu pozitivní body určitě nepřinesou.

Novou frakci jste spoluzaložil s Viktorem Orbánem a šéfem Svobodné strany Rakouska Herbertem Kicklem a dalšími zeměmi. Znamená to pro ANO konec „strany pro všechny“, jak se hnutí dosud prezentovalo?

Proč? Vůbec ne, stále jsme catch-all party (hnutí pro všechny), která hájí zájmy všech občanů České republiky. Důchodců, rodin s dětmi, samoživitelek, zaměstnanců, živnostníků, podnikatelů, na tom se nic nemění ani měnit nebude. Zájmy českých občanů budeme hájit nejen doma, ale také v Evropské unii. My nejsme jako strany pětikoalice. Ty něco slibují před volbami a po volbách na všechny svoje sliby rezignují, na české zájmy se vykašlou a v Bruselu horlivě poklonkují a mají stále stejný program Antibabiš.

Po odchodu vašich europoslanců z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE jste čelili kritice, že vaši zástupci zvolili populistickou cestu. Proč jste se vlastně s Renew Europe a Alde rozešli?

Pokud je plnění našeho programu bráno jako populismus, pak se k tomu hrdě hlásíme. Usoudili jsme, že v Renew nemůžeme naše sliby voličům plnit. Proto jsme se rozhodli vytvořit spolu s ostatními frakci Patrioti pro Evropu, kde nebudeme nuceni ustupovat z našich hlavních programových priorit.

Proč ale vaši zástupci před eurovolbami tvrdili, že v liberální frakci zůstanou?

Protože jsme doufali, že Renew pochopí, že je třeba opustit politiku otevřených hranic a zeleného diktátu. Po pěti letech, navzdory naší snaze posunout směřování Renew k více realistické politice, jsme došli k závěru, že to nepůjde. Proto jsme hledali partnery jinde. Nám nejde o funkce nebo teplá místa.

Souhlasili s přechodem do nové frakce všichni vaši europoslanci?

Samozřejmě, nejsme hnutí žádného diktátu. Jen jsme o tom nemluvili, protože jsme se dohodli, že vyjednávání nebudeme pro média komentovat dříve, než bude jasno. A když jsme viděli, že v Renew k žádné změně nedojde, oznámili jsme to poté, co předsednictví hnutí ANO tento postup 20. června schválilo.

Můžete tedy vyloučit, že by se někteří vaši europoslanci po vstupu do nové frakce s hnutím opět názorově rozešli, jako tomu bylo v minulosti?

Paní redaktorko, jediná jistota v životě je smrt. Ale tentokrát dám za naše europoslance ruku do ohně. Jsou to lidé z hnutí, jsou to lidé, kteří spolupracovali na našem programu, a jsou to lidé odhodlaní bránit české zájmy v EU.

Na evropské úrovni se ANO přiklonilo k extremistům, jaká teď bude politika hnutí na domácí scéně?

A na tuhle otázku jste přišla jak? Paní redaktorko, to je demagogie našich méně úspěšných politických oponentů a novinářů. Já si všechny ty pomluvy a nálepky vysvětluju jako svým způsobem závist, že jsme úspěšní. A jsme také pragmatičtí, proto jsme na evropské úrovni hledali spojence, kteří mají stejný názor na pro nás zcela zásadní věci. Řekl bych, že naprostá většina Evropanů s našimi prioritami souhlasí. Tím vám odpovídám i na vaši otázku ohledně politiky našeho hnutí doma. Nic se nemění, stále zůstává naší prioritou hájit zájmy všech našich občanů a bojovat za jejich lepší život.

Na podzim nás čekají krajské a senátní volby, příští rok volby do Sněmovny. ANO bude chtít tyto volby vyhrát. Jak to uděláte?

Hlavně opět kontaktní kampaní na náměstích a v kulturácích. Chceme lidem říkat, jak a co bychom pro ně dělali, aby se opět měli lépe. Naším heslem bude, že když v krajích vyhrajeme, vrátíme lidem, co jim vláda sebrala. A to jak ve školství a sociálu, tak ve zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že na evropské úrovni budete spolupracovat i s dvěma europoslanci z Přísahy a Motoristů Filipem Turkem a Nikolou Bartůšek, nerodí se vám v této koalici i nový koaliční spojenec pro domácí politickou scénu?

My takto neuvažujeme. Klíčový je pro nás program a svoje předvolební sliby na rozdíl od ODS, STAN, TOP 09, KDU a Pirátů bereme vážně. Pokud bychom byli v příští vládě, tak budeme hledat spojence na základě toho, zda s nimi budeme moci plnit náš program.

Ještě k vaší spolupráci s Viktorem Orbánem. V této souvislosti se často hovoří o tom, že buduje neliberální demokracii. Nepůjde tím směrem i vaše hnutí?

Takový nesmysl snad ani nebudu komentovat. Viktor Orbán je regulérně zvolený předseda vlády suverénní země, žádný diktátor. To jsou hlavně pomluvy jednak méně úspěšných politiků a jednak Bruselu, který se nemůže smířit s tím, že Maďarsko a maďarští voliči mají vlastní rozum. V této souvislosti bych připomenul slova Petra Fialy z dubna 2018, tedy předtím, než si ho ochočil Brusel: Evropa by měla respektovat jasné rozhodnutí maďarské společnosti a úžeji spolupracovat s premiérem Orbánem, a ne nad ním z neznalosti a ideologické zaslepenosti ohrnovat nos.

Maďarsko se ujalo předsednictví v Radě Evropské unie. Premiér Orbán záhy nato zamířil do Kyjeva, Moskvy a také do Číny. Jak se na tyto cesty díváte, protože zejména jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ostře odsoudili představitelé Evropské unie včetně premiéra Petra Fialy?

V politice, stejně jako v diplomacii nebo v jakékoli práci, někdy musíte jednat s lidmi, se kterými byste za normálních okolností nejednali. Ale děláte to proto, abyste dosáhli nějakého cíle. To, že Viktor Orbán jel do Moskvy, neznamená, že souhlasí s ruskými požadavky a že souhlasí s ruskými podmínkami pro mír. Ostatně nikdy ani nezpochybnil, že agresorem je Rusko. Symbolem toho je, že jel nejdřív do Kyjeva, pak do Moskvy. To je jasný vzkaz, který každý člověk, jenž není zaujatý, pochopí. Viktor Orbán je Evropan a hlavním evropským zájmem je, aby přestalo zabíjení a začalo se jednat o ukončení bojů. Jeho cesta je začátek. Co bude na jejím konci, nevíme. Možná ta mise bude úspěšná, možná ne. Ale jeho mírová iniciativa měla za cíl zmapovat pozice klíčových hráčů a informovat spojence na zasedání NATO, na tom nevidím nic špatného.

O maďarském premiérovi je ale také známo, že dlouhodobě balancuje mezi EU a Kremlem. Jakou politiku bude v souvislosti s válkou na Ukrajině prosazovat nová frakce v europarlamentu?

Myslím si, že na zásadním postoji nepanuje rozpor. A ten je, že Rusko je agresor, že by se mělo stáhnout z Ukrajiny, ale že především je třeba zastavit válku. Upřednostňujeme mír před válkou jako každý normální člověk. Jsme konzistentní v našem postoji, že bychom měli hledat cestu k ukončení bojů a zahájení diplomatických jednání. Po tom volá i ukrajinský prezident.

Téměř okamžitě, kdy jste oznámili název nové frakce Patrioti pro Evropu, začalo se jí přezdívat Patrioti pro Rusko. Premiér Petr Fiala dokonce prohlásil, že frakce Patrioti pro Evropu slouží vědomě či nevědomě zájmům Ruska, a ohrožuje bezpečnost a svobodu Evropy. Co vy na to?

Petr Fiala je patologický lhář. Zjevně mu vadí, že jsme odsoudili Rusko jako agresora a podpořili Ukrajinu. Nechápu, jak si může na takové tragédii dělat marketing. Jen bych připomněl, že když jsem v roce 2019 byl na oficiální návštěvě s Karlem Havlíčkem a českými podnikateli u prezidenta Zelenského, tak jsme veřejně odsoudili anexi Krymu. V té době Petr Fiala mlčel jako ryba. A moc problémů mu nedělá ani to, že europoslanci ODS jsou v europarlamentu ve stejné frakci jako rumunská strana AUR, jejíž předseda by chtěl anektovat část území Ukrajiny.

Patří Ukrajina do EU?

Do EU patří každý stát, který splní vstupní kritéria. Do toho má Ukrajina hodně daleko, například i kvůli korupci. Také musíme respektovat nějaké pořadí přihlášek, není možné preferovat některé kandidáty na úkor ostatních.