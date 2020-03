Směřujeme ke karanténě Česka, řekl Babiš. Nakažených koronavirem je 231

Odpoledne se kvůli situaci znovu schází vláda, aby zvážila další opatření. „Když vyhlásíme karanténu celé České republiky, tak to musí mít nějaká pravidla,“ řekl premiér. Není podle něj možné, aby lidé karanténu porušovali. Za porušení karantény hrozí sankce až 3 miliony korun.

Protože koronavirus nemíjí ani vysoké politiky ve světě a jejich rodiny, nakažená je i manželka španělského premiéra či kanadského, separoval se i Babiš od své rodiny. Není možné, aby v karanténě skončila i vláda, řekl předseda vlády. Schválit by měla vláda krizový štáb, jeho předsedou by měl být náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

Vláda v noci z pálku na sobotu zakázala provoz restaurací a obchodů s potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic či prodejen zboží denní potřeby. Opatření platí od sobotních šesti ráno a potrvá deset dní. Výjimku provozovny zajišťující například jídlo pro zaměstnance.

Nemocnice mají odložit odložitelné výkony

„My skutečně přistoupíme k tomu opatření, že budeme chtít, aby nemocnice přistoupily k tomu, že odloží odložitelné výkony,“ řekl Babiš.



Nedostatek respirátorů by se mělo podařit zlomit v příštím týdnu, na kdy je nasmlouváno 1,8 milionů respirátorů. Přes 200 tisíc respirátorů věnovala podle premiéra společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a také 15 tun zdravotnického materiálu. Respirátory budou podle něj vybaveni prodavači ve velkých obchodech, kteří jsou velmi ohroženi.

Chování Čechů by podle něj po vyhlášení karantény mělo vypadat tak, že lidé by měli chodit jen do práce a hned domů. Na nákupy by podle předsedy vlády měl chodit jen jeden ze členů rodiny.

Jedna nemocnice bude jen na koronavirus vyčleněna v Praze a jedna v Brně. Nejvážnější je podle Babiš nyní případ taxikáře v Praze, nikoli toho, jehož stav byl vážný, ale dalšího, který se přihlásil do Thomayerovy nemocnice se zdravotními problémy.

Česko chce také testovat remdesivir

I Česká republika by podle premiéra Babiše chtěla začít testovat na nakažených pacientech remdesivir, který vyvinula americká Gilead původně proti ebole, ale ukázalo se, že zafungoval i proti SARS a MERS, tedy proti koronaviru velmi podobnému, krerý nyní vyvolává nemoc COVID-19. Remdesivir je nyní klinicky testován na nemocných v čínském Wuchanu. Výsledek testování by mohl být znám v dubnu.