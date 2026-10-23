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„Lžete, jen plníme sliby.“ Babiš odráží kritiku opozice kvůli poplatkům

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  16:47aktualizováno  17:11
Premiér Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
30 fotografií
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za lži slova opozice, že zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas je jejich zestátnění a útok na demokracii. Vláda plní slib, poplatky zruší, řekl.

„Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme. Dnes jsme jejich zrušení zařadili na program Sněmovny a jednat budeme i zítra v sobotu,“ napsal odpoledne Babiš na síti X.

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„Opozice začala okamžitě lhát a strašit, že je to ohrožení nezávislosti médií a demokracie,“ řekl. Vyjádření opozice pokládá za hysterii.

„Veřejnoprávní média nepatří Vítu Rakušanovi (STAN), Martinu Kupkovi (ODS) ani žádné vládě. Patří všem občanům,“ uvedl.

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Opozice podle Babiše pravděpodobně nečekala, že kabinet bude svůj program plnit tak rychle. „Měli by si zvyknout,“ dodal.

Opoziční politici podle něj plánovali, že k tématu zneužijí blížící se připomínky 17. listopadu, které si zprivatizovali. Kabinet ANO, SPD a Motoristů ale podle něj program plní a nyní bude spěchat.

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2027. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (21. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
30 fotografií

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili v reakci na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.

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