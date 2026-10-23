„Lžete, jen plníme sliby.“ Babiš odráží kritiku opozice kvůli poplatkům

„Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme. Dnes jsme jejich zrušení zařadili na program Sněmovny a jednat budeme i zítra v sobotu,“ napsal odpoledne Babiš na síti X.
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„Opozice začala okamžitě lhát a strašit, že je to ohrožení nezávislosti médií a demokracie,“ řekl. Vyjádření opozice pokládá za hysterii.
„Veřejnoprávní média nepatří Vítu Rakušanovi (STAN), Martinu Kupkovi (ODS) ani žádné vládě. Patří všem občanům,“ uvedl.
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Opozice podle Babiše pravděpodobně nečekala, že kabinet bude svůj program plnit tak rychle. „Měli by si zvyknout,“ dodal.
Opoziční politici podle něj plánovali, že k tématu zneužijí blížící se připomínky 17. listopadu, které si zprivatizovali. Kabinet ANO, SPD a Motoristů ale podle něj program plní a nyní bude spěchat.
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili v reakci na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.