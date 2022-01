Vylezli po Kalouskovi, podvedli Piráty, pustil se Babiš do hnutí STAN

Ohlášenou rezignaci Jana Farského na pozici poslance za hnutí Starostové a nezávislí komentoval expremiér a předseda ANO Andrej Babiš nebývale ostrým hodnocením celého vládního hnutí STAN. „Pro mě STAN je to nejhorší, co máme ve vládě. Nejhorší. To je hnutí, které zneužívá název STAN, vylezli po Kalouskovi navrch, podvedli Piráty,“ řekl Babiš.