Babiš svá média neovlivňoval, ač údajně mohl, tvrdí uniklý text rozhodnutí

Kauzu Babišova střetu zájmů řeší černošičtí úředníci již několik měsíců. Rozhodnutí o vině vydali koncem ledna. Premiér se proti němu záhy odvolal, kauza je tak stále „živá“. V uniklém dokumentu údajně stojí, že Babiš může ovládat média, která dříve vlastnil, ačkoliv jejich oficiálním majitelem není.

„Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení nemá správní orgán pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině u uvedeného přestupku,“ stojí v závěrečné části celkem patnáctistránkového rozhodnutí černošických úředníků, které má k dispozici server Aktuálně.cz.

Proti tomu se ohradil premiérův právník Václav Knotek. „Výrok o vině je nesprávný a nezákonný, neboť nebylo prokázáno, že obviněný naplnil všechny znaky skutkové podstaty tvrzeného přestupku,“ sdělil Knotek serveru Aktuálně.cz.

To, že by Babiš svého údajného vlivu nějak využil, zkoumání úředníků neprokázalo. Měli kvůli tomu oslovit i politické strany a hnutí v parlamentu. Ty však neupozornily na žádné konkrétní provinění. Tisková mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová portálu iDNES.cz potvrdila, že dotaz z Černošic do kanceláře strany přišel.