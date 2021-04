Koalice mě chtějí odstranit, STAN jsou politické prostitutky, řekl Babiš

„Koalice mají jediný cíl, odstranit Babiše z politiky,“ řekl premiér na internetovém videu, ve kterém odpovídá na dotazy lidí. V koalici SPOLU se podle něj spojily tradiční strany. Je tam i KDU-ČSL a TOP 09, které by se jinak do Sněmovny nedostaly, míní.

Na druhé koalici mu nejvíce vadí Piráti. „To bude o zvyšování daní, o migraci, půjde to proti našim tradicím,“ komentoval Babiš. Starostové podle něj zase chtějí peníze pro svoje obce. „Nejdřív byli s Kalouskem, potom byli s KDU-ČSL, to jsou takové politické prostitutky,“ kritizoval Babiš druhou koalici, která se se současnou vládní ANO utká v podzimních parlamentních volbách.

SPOLU chce vyslovit vládě nedůvěru

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v úterý oznámila, že na mimořádné schůzi Sněmovny chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Zatím však ani nemají dostatek hlasů pro vyvolání mimořádné schůze. K té potřebují 50 hlasů, společně disponují 40 hlasy. K vyslovení nedůvěry již nedávno nciméně vyzývala SPD.

Piráti ani STAN je však podpořit nechtějí, a to ani v hlasování o nedůvěře, ani ve svolání mimořádné schůze. Bojí se, že vyslovení nedůvěry by vrhlo moc do rukou prezidenta Miloše Zemana. Ten v neděli na CNN Prima News řekl, že pokud by byla vyslovena vládě nedůvěra, nechal by Babiše dovládnout v demisi.

„Stále si trváme na tom, že předčasné volby jsou jediné rozumné řešení. Proto tuto variantu nevzdáváme a ihned po schválení novely volebního zákona a mém setkání s prezidentem Zemanem zahájíme jednání se všemi stranami ve Sněmovně,“ uvedl předseda Pirátů Bartoš. Ivan Bartoš se ve středu odpoledne vydá na schůzku za prezidentem.

Podle dubnového volebního modelu agentura STEM by volby vyhrála právě koalice Pirátů a STAN s 27,9 procenty hlasů. Hnutí ANO by skončil druhé se 24 procenty. Za ním by se umístila další koalice, ve které se spojila ODS, lidovci a TOP 09. Dostala by 16,6 procent hlasů.

Do Sněmovny by se dostala také SPD, která od počátku koronavirové krize zaznamenává růstový trend. Své místo by si podle dubnového průzkumu zajistili také komunisté a ČSSD.