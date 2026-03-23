Orbán provedl Maďarsko těžkými časy, řekl Babiš. Ocenil jeho politiku i hodnoty

Babiš uvedl, že v dobách nejistoty nestojí lidé o experimenty, ale hledají prověřené vedení a někoho, kdo zemi provedl těžkými časy. Takovou osobu vidí český premiér v Orbánovi, když podle MTI řekl, že volby v Maďarsku nejsou jen o politice, ale také o stabilitě, zkušenostech a hodnotách zastávaných Orbánem.
Babiš mimo jiné řekl, že patrioti stojí proti nelegální migraci a jsou jednotní v odpovědnosti za své obyvatele, rodiny a budoucí generace. „To je to, co nás jako patrioty spojuje,“ řekl.
Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy
V Evropském parlamentu tvoří politickou skupinu Patrioti pro Evropu, která bývá označována jako pravicově populistická, mimo jiné Babišovo hnutí ANO, Orbánův Fidesz nebo Liga severu italského vicepremiéra Mattea Salviniho.
Sjezdu Patriotů pro Evropu se Babiš původně plánoval zúčastnit. Cestu do Budapešti ale nakonec zrušil kvůli aktuálnímu dění v Česku. Reagoval tak na páteční požár budovy zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje kvůli podezření na teroristický útok.