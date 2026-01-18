SPD a Motoristé potvrdili, že nevydají Babiše a Okamuru ke stíhání

  13:11
SPD a Motoristé nebudou ve Sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá.

Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) rovněž v neděli uvedl, že s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.

„SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru,“ prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohli podněcovat k nenávisti.

Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

„Ať si to prohlasuje opozice,“ uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze podle něj totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy.

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025)
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. (23. června 2025)
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. (23. června 2025)
„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025)
8 fotografií

„Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje,“ řekl v neděli předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.

Šťastný: Okamura nikdy neměl být obviněn

Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za „brutálně zpolitizované“.

Případ se táhne již přes deset let, premér Babiš byl pak pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. „Toto je jednotný názor Motoristů,“ dodal Šťastný.

Největší ostuda české justice, kritizoval Babiš znalce. Soudkyně ho mírnila

S názory Havlíčka, Šťasného a Okamry nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měl premiér i předseda Sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli předseda KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a předsedkyně poslaneckého pirátského klubu Olga Richterová.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.

Romské děti s cigaretami v ústech. SPD čelí kvůli plakátu trestnímu oznámení

Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.

Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí.

Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Chtějí mě stíhat za plakát, upozorňuji na bezpečnostní rizika, říká Okamura

Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba podle redakce potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.

