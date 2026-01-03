Babiš pojede do Paříže na setkání koalice ochotných, k Okamurovi se nevyjádřil

Autor: ,
  14:06
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v úterý 6. ledna poletí do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. Uvedl to na svých sociálních sítích. K novoročnímu projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, v němž šéf vládního hnutí SPD kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, se Babiš nevyjádřil.
Premiér Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
17 fotografií

Opozice chce kvůli tomu hlasovat o odvolání Okamury z čela dolní parlamentní komory a vyzvala Babišovu vládu, aby se od jeho slov distancovala. O Okamurově vyjádření chce s Babišem mluvit také prezident Petr Pavel.

Oba politici se setkají na Pražském hradě na tradičním obědě hlavy státu s ministerským předsedou, a to 7. ledna. Ve stejný den se koná i Bezpečnostní rada státu, která má projednat mimo jiné českou muniční iniciativu pomáhající Kyjevu s dodávkami munice.

„V úterý letím do Paříže na zasedání koalice ochotných. Jsem sám zvědav, co se tam dozvím,“ prohlásil Babiš.

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022. Součástí této iniciativy je kromě více než 30 zemí také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států. Babiš, který je premiérem od prosince, je zatím ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý.

Minulý měsíc uvedl, že nezná podrobnosti o společných schůzích. V připojení se k těmto jednáním v budoucnu ovšem nevidí problém. „Znovu ale opakuji, že neznám úplně, o co se tam jedná,“ řekl tehdy.

Okamura v projevu kritizoval mimo jiné poskytování zbraní Ukrajině. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ uvedl Okamura.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho,“ dodal šéf dolní parlamentní komory.

Babiš několik uplynulých dnů na přelomu roku strávil podle svého vyjádření v zahraničí na horách, nyní se vrací do Česka. V pondělí ráno ho čeká koaliční rada zástupců ANO, SPD a Motoristů a poté jednání jejich společné vlády, na níž mají ministři schvalovat programové prohlášení kabinetu.

Evropští vojáci by pro nás na Ukrajině byli legitimním cílem, prohlásil Lavrov

Premiér v sobotu řekl, že má příští týden v plánu také návštěvy různých státních firem a institucí kvůli jejich plánům i požadavkům na státní rozpočet na tento rok, který zatím Česká republika nemá a hospodaří v provizoriu. Zmínil například schůzku na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s cílem zjistit, kolik peněz tato organizace potřebuje na výstavbu dalších úseků dálnic.

Ve čtvrtek 8. ledna se Babiš vydá na Slovensko. Podle tradice půjde o jeho první oficiální zahraniční cestu po jmenování do premiérské funkce.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva Radek Vondráček (ANO) a Tomio...

Místopředseda ANO Radek Vondráček prolomil mlčení špiček vládního hnutí k novoročnímu projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury, v němž urážel Ukrajince i šéfku Evropské komise Ursulu von der...

3. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  14:54

Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2....

Při požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, který vypukl během silvestrovské noci, utrpěl zranění také český občan. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Mariany...

3. ledna 2026  14:48

Kolumbie posílá k Venezuele armádu. Ozbrojená agrese, naštvaly USA Rusko

Gustavo Petro vs. Donald Trump

Spojené státy provedly podle prezidenta Donalda Trumpa rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Ruska, Íránu nebo Kolumbie,...

3. ledna 2026  12:21,  aktualizováno  14:43

V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)

V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů....

3. ledna 2026  14:32

USA nejde o právo, zajetí Madura je silná karta. Hrozí vojenská eskalace, říká expert

Premium
Americký prezident Donald Trump a venezuelský vudce Nicolas Maduro.

Zajetí Madura nemusí znamenat konec diktatury, ale začátek násilného konfliktu. Armáda a režim budou svá privilegia bránit. „I cílená operace na zajetí lídra může skončit masakrem v ulicích. Nabízejí...

3. ledna 2026  14:25

Babiš pojede do Paříže na setkání koalice ochotných, k Okamurovi se nevyjádřil

Začíná první zasedání nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. (15. prosince...

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v úterý 6. ledna poletí do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. Uvedl to na svých...

3. ledna 2026  14:06

Pašoval drogy, vedl Kartel sluncí, viní USA Madura. Vyjednaný odchod, míní opozice

Přímý přenos
Příznivci venezuelského prezidenta Nicoláse Madura mu v Caracasu vyjadřují...

Sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku oficiálně obvinily úřady v New Yorku, oznámila americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Venezuelská viceprezidentka Delcy...

3. ledna 2026  12:08,  aktualizováno  14:04

Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie

Premium
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Pokud jde o koncerty a letní festivaly, má už hudební fanoušek v čerstvě nakrojeném roce 2026 poměrně jasno. Na letiště v Letňanech zavítá v rámci festivalu Metronome Prague Nick Cave s doprovodnou...

3. ledna 2026

Brilantní operace, pochvaluje si Trump. Sesazení Madura naplánoval v letním sídle

Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy

Americký prezident Donald Trump podle zákulisních informací plánoval vojenskou akci proti Venezuele zřejmě již během Vánoc. Možné sesazení vůdce Nicoláse Madura projednával, už když byl poprvé...

3. ledna 2026  13:57

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Aktualizujeme
Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

3. ledna 2026  7:33,  aktualizováno  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...

3. ledna 2026  13:31

Macinka vyzývá k uklidnění situace. USA na eskalaci ve Venezuele upozorňovaly, míní

Petr Macinka (Motoristé) odjíždí po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde...

USA na možnou eskalaci napětí upozorňovaly, nyní je důležité uklidnění situace a diplomatická jednání, uvedl k situaci ve Venezuele ministr zahraničí Petr Macinka. Šéf zahraničního výboru Senátu útok...

3. ledna 2026  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.