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To nejsou demonstrace o poplatcích, ale aby naše vláda skončila, řekl Babiš

Josef Kopecký
Kateřina Vaníčková
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Přímý přenos   8:53aktualizováno  16:00

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Skutečným důvodem demonstrací není podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše návrh jeho vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Já na demonstrace jsem zvyklý. To nejsou demonstrace o poplatcích, ale aby naše vláda skončila,“ řekl Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfa STAN Víta Rakušana.

„Vy vlastně ode mě chcete, abychom porušili programové prohlášení vlády,“ řekl také Babiš a předčítal z něj předsedovi STAN.

Rakušan ho totiž vyzval, aby vláda stáhla svůj návrh, který koalice prosadila zatím v prvním čtení po bouřlivém nočním jednání v noci z pátku na sobotu, když předem stanovila, že debata skončí ráno ve 4:36. To navrhl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„Za vaší vlády se tady hlasovalo šestkrát ve čtyři hodiny ráno,“ řekl také při odpovědi na Rakušanovu interpelaci Babiš. Ale nikdy ne proto, že by to většina ve Sněmovně stanovila, aniž vůbec začala diskuse.

Proti průběhu jednání Sněmovny protestovali lidé celou noc před budovou Sněmovny a lidé, kteří odmítají návrh vlády, pak zaplnili v neděli celé Staroměstské náměstí. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na neděli 15. listopadu protest na Letnou a čeká, že dorazit by mohlo několik set tisíc lidí.

Kvůli nočnímu jednání o zrušení poplatků se opozice snažila sesadit Okamuru

Poslankyně ODS Renáta Zajíčková se od Babiše nedočkala odpovědi na to, zda je ochoten diskutovat se studenty, kteří v úterý podpořili stávku a protest zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu.

Babiš také ve Sněmovně odmítl, že urážel protestující studenty Řekl, že chtěl jen to, aby si ověřili fakta.

„Chtěl bych apelovat hlavně na studenty, kteří si umí dohledávat informace, tak bych je chtěl poprosit, aby si ty informace ověřili, a pak přijdou na to, že se nechali bohužel zneužít a obelhat,“ řekl v pondělí.

Znovu opakoval, že od rušení poplatků jeho vláda ANO, SPD a Motoristů sobě neustoupí. „My plníme programové prohlášení vlády a na tom nikdo nic nezmění, protože my jsme to slíbili,“ prohlásil. „Prostě jste prohráli volby a zkrátka neumíte to rozchodit,“ řekl premiér.

Třetí neúspěšný pokus opozice zařadit bod odvolání Okamury

Dopoledne neprosadila opozice ani napotřetí do programu schůze bod hlasování o návrhu na odvolání Okamury z čela dolní komory parlamentu,

O zařazení bodu, který přednesl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, poslanci ani nehlasovali. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě úpravu programu schůze vetovala.

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