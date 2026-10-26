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Zavoral burcuje lidi do ulic a chce-li být aktivista, ať rezignuje, řekl Babiš

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  18:46
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...
Zástupce generálního ředitele České televize Milan Fridrich a generální ředitel...
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
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Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním premiér veřejně jednal o záměru koalice zrušit koncesionářské poplatky. Zavoral je aktivistický ředitel, burcuje veřejnost, což není jeho role, sdělil v pondělí premiér novinářům na tiskové konferenci v rámci pracovní návštěvy Alžírska.

Podle Babiše diskuse proběhla a bude pokračovat s opozicí na půdě Poslanecké sněmovny.

Zavoral v pondělí řekl, že je připraven na věcnou diskusi s premiérem o záměru koalice zrušit koncesionářské poplatky, měla by podle něj ale být veřejná. Znovu vyzval vládu, aby předložený návrh stáhla. Babiš už ráno novinářům sdělil, že s ním Zavoral na rozdíl od ředitele České televize (ČT) Hynka Chudárka jednat odmítá.

Zavoral: Vláda nám při jednání jen diktovala, s Babišem chci veřejnou debatu

„Je to aktivistický ředitel, na rozdíl od pana Chudárka, který je ochoten s námi nebo se mnou jednat,“ zopakoval odpoledne Babiš. „Burcuje lidi, aby šli do ulic, když chce být aktivista, tak ať rezignuje,“ reagoval na dotazy novinářů.

Podle Zavorala ho Babiš k žádné schůzce nevyzval ani ho na ni nepozval. „Poslední jednání o rozhlasových poplatcích nemělo charakter věcné diskuse, ale diktátu ze strany představitelů vládní koalice a pana premiéra. Pro naše argumenty nebyl na schůzce prostor,“ uvedl Zavoral.

Pokud má podle něj Babiš zájem o věcnou diskusi a je připraven vyslechnout argumenty ČRo pro zachování nynějšího systému financování i výše jeho rozpočtu, pak takové jednání vítá. „Považuji však za důležité, aby tato diskuse probíhala veřejně, například na půdě Poslanecké sněmovny nebo v rámci odborných diskusních fór, nikoliv za zavřenými dveřmi,“ uvedl Zavoral.

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Je jedno, co on chce. Podstatné je, co chci já, řekl premiér Babiš

„On není poslanec, já budu diskutovat s opozicí. Proč bych s ním jednal, kdo on je?“ reagoval Babiš na dotaz, zda je ochoten se Zavoralem jednat na půdě Sněmovny. „To je jedno, co on chce, podstatné je, co já chci,“ uvedl Babiš. „Já budu diskutovat. Když chce, ať přijde a budu s ním jednat, ale ne na veřejnosti,“ doplnil. První čtení ve Sněmovně mělo podle premiéra standardní podobu. Ve druhém čtení pak bude diskuse pokračovat, načtený návrh tak může doznat změn, sdělil Babiš.

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Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. Česká televize by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Babiš už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.

Návrh novely Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu.

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