Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na Pavla. Chce s ním mít dobré vztahy

Josef Kopecký
  11:21
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nyní nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra Pavla, který nechce ve vládě kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka. „Samozřejmě to platí, i když moji právníci mají na to jiný názor, na tu interpretaci Ústavního soudu. Ale já s panem prezidentem chci mít normální vztahy, tak proto doufám, že to dopadne podle naší dohody,“ řekl na Instagramu Babiš.
Pavel se podle Babiše kriticky k Turkovi vyjádřil poté, když mu minulý týden přinesl seznam kandidátů do vlády s tím, aby byl Turek ve vládě ministrem životního prostředí.

Motoristé se totiž, aby vyšli prezidentovi vstříc, rozhodli prohodit nominace. Ministerstvo zahraničí má vést místo Turka šéf strany Petra Macinka a Turek místo něj životní prostředí. „Myslí si, že pan Turek by neměl být členem vlády,“ řekl na Hradě Babiš.

Prezident kontra Motoristé. Je to závod o to, kdo zabrzdí jako první, říká politolog

„Pan prezident podle ústavy jmenuje, má právo říct nějaký názor. Já si myslím, že se chová velice vstřícně, i když můžu mít na něco jiný názor. Myslím si, že prezident a premiér by měli spolupracovat,“ uvedl Babiš na Instagramu při odpovědi na jednu z otázek, které dostal.

„Není to dlouho. Jedeme podle plánu. Řekli jsme do poloviny prosince chceme, ale záleží na panu prezidentovi, jestli vznikne ta vláda podle našeho přání. A Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021, takže stále jedeme podle programu. Pan prezident teď má konzultace s navrženými ministry, ať už skončí, tak budeme pokračovat a snad to zvládneme do toho 15. 12. To by bylo fajn,“ prohlásil Babiš.

Konzultace s kandidáty do vlády chce Pavel dokončit do 10. prosince. Ve středu za ním dorazili poslední dva kandidáti ANO – Lubomír Metnar na post ministra vnitra a kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová.

