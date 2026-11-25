„Bude to složité a uvidíme, jestli dojde k nějaké dohodě. Já si to nemyslím,“ prohlásil Babiš. Připomněl, že další Evropská rada se má uskutečnit před Vánoci, i na ní by mohl být rozpočet tématem. Předseda vlády rovněž zopakoval, že rozpočet EU by neměl zahrnovat financování Ukrajiny.
Názor podle něj sdílí i Maďarsko a Slovensko. „Německý kancléř (Friedrich Merz) to spojuje s podporou Ukrajiny, to podle nás není vůbec přijatelné. Já mám stejnou možnost veta jako pan německý kancléř. Já budu bojovat za české zájmy,“ dodal.
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Prezidenti a premiéři zemí EU budou mít na mimořádném summitu ve čtvrtek a v pátek dva hlavní úkoly: pokusit se najít dohodu o podobě budoucího víceletého rozpočtu bloku a domluvit další finanční podporu Ukrajiny pro rok 2027.
Costa by chtěl v obou případech dosáhnout dohody ještě do konce letošního roku, postoje členských států jsou ale zatím velmi rozdílné.
Část zemí požaduje v rozpočtu na roky 2028 až 2034 další škrty, jiné naopak odmítají snižování unijních výdajů a chtějí zachovat jejich současnou úroveň, případně je navýšit. Mezi ně patří i Česko.
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Jestliže se shody nepodaří dosáhnout během tohoto listopadového jednání, další pravidelný summit je naplánován na 17. a 18. prosince. Většina diplomatických zdrojů oslovených ČTK dosažení dohody na tomto jednání neočekává s tím, že mezi členskými státy zatím není „dostatečný pocit naléhavosti“.