Nemám teplotu ani nejsem těhotný, vtipkoval Babiš cestou pro třetí dávku

Pan premiér vyplnil formulář jako běžný pacient a zodpověděl dotazy lékaře, prý nemá teplotu ani není těhotný, vtipkoval.

Ve stejné nemocnici dostal premiér 27. prosince 2020 i svou první dávku vakcíny. Zdravotníci tehdy vakcínu dali jako prvním jemu a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Druhou dávku dostal 24. ledna.

Termín vakcinace premiér dvakrát změnil. Původně se měl nechat očkovat ještě před volbami.



Babiš se měl původně nechat očkovat už ve čtvrtek před volbami, poté podání třetí dávky přesunul na pátek v den voleb. Premiér ale nakonec řekl, že je jeho tělo vyčerpané, a proto očkování opět posouvá.

Babiš nevyužije příležitosti k návštěvě Zemana, odpověděl premiér na dotaz redakce iDNES.cz.

Panují spekulace kolem Zemanova zdravotního stavu. Mluvčí Hradu uvádí, že prezident „komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi“. Podle Jiřího Ovčáčka je Zemanovi podle jeho přání každý den dodáván monitor denního tisku. Také podle něj prezident jí pevnou stravu, obědval v těchto dnech meruňkové buchty a vinnou klobásu s bramborovou kaší.

Takzvanou posilující dávku v Česku dostalo zatím

26 434 lidí. „Třetí dávka skutečně může velmi výrazně pomoci zejména těm lidem, kteří mají obecně oslabenou imunitu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Třetí dávka vakcíny se od 18. října bude moci podávat už šest měsíců po plném naočkování. Schválila to před týdnem klinická skupina ministerstva zdravotnictví. Do konce října by tak mohlo mít v Česku nárok na posilující dávku přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.