Plyn i zakázky pro český průmysl. Babiš jednal s rumunským prezidentem Danem

Úřad vlády o tom odpoledne informoval v tiskové zprávě. V Kramářově vile jednali politici také o rozvoji hospodářské spolupráce, energetické bezpečnosti, spolupráci v obranném průmyslu, posilování konkurenceschopnosti Evropské unie i o přípravě nového víceletého finančního rámce EU. Babiš dostal pozvání k státní návštěvě Rumunska.
|
„Itálii mám rád.“ Babiš přijal Meloniovou, hlavním tématem byly emisní povolenky
V energetice se Babiš s Danem shodli, že dostupné a cenově přijatelné energie představují jeden z předpokladů pro zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Diskutovali i o opatřeních směřujících k posílení evropské ekonomiky, podpoře investic, zjednodušení regulačního prostředí a zajištění dostupných energií pro domácnosti i průmysl, stojí ve vyjádření Strakovy akademie.
Podobně jako dopoledne s prezidentem Petrem Pavlem jednala rumunská hlava státu s premiérem i o bezpečnostní situaci v Evropě a posilování východních křídla Severoatlantické aliance, mimo jiné například o zapojení českých firem do modernizace rumunské armády či technologických partnerstvích. Lídři obou zemí se věnovali i podpoře Ukrajiny a Moldavska a shodli se na významu úzké spolupráce členských států při řešení současných bezpečnostních i ekonomických výzev. S prezidentem Danem se odpoledne setkal i předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
|
Babiš se setkal s Pavlem. Řešili reakci na případný útok Rusů v Pobaltí
Rumunsko největším obchodním partnerem České republiky v jihovýchodní Evropě. V zemi působí více než 1350 společností s českou účastí a Česko patří mezi významné zahraniční investory v Rumunsku, uvedl Úřad vlády. Politici tak diskutovali také o možnosti dalšího zapojení českých firem do modernizačních projektů v dopravě, energetice, digitalizaci, zdravotnictví a obraně.
Babiš ocenil péči rumunských institucí o české krajanské komunity. Od voleb v roce 2024 má česká menšina svého poslance v rumunském parlamentu.