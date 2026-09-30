Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Plyn i zakázky pro český průmysl. Babiš jednal s rumunským prezidentem Danem

Autor: ,
  19:45
Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...

Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicușorem Danem v Kramářově vile. (30. září 2026) | foto: Média centrum Úřadu vlády

Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...
Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...
Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...
Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...
7 fotografií
Premiér Andrej Babiš (ANO) při středečním jednání s rumunským prezidentem Nicušorem Danem podpořil rozvoj tamní plynárenské infrastruktury a projekty na těžbu zemního plynu v Černém moři. Shodli se na potřebě zajistit bezpečné a spolehlivé dodavatelské trasy.

Úřad vlády o tom odpoledne informoval v tiskové zprávě. V Kramářově vile jednali politici také o rozvoji hospodářské spolupráce, energetické bezpečnosti, spolupráci v obranném průmyslu, posilování konkurenceschopnosti Evropské unie i o přípravě nového víceletého finančního rámce EU. Babiš dostal pozvání k státní návštěvě Rumunska.

„Itálii mám rád.“ Babiš přijal Meloniovou, hlavním tématem byly emisní povolenky

V energetice se Babiš s Danem shodli, že dostupné a cenově přijatelné energie představují jeden z předpokladů pro zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Diskutovali i o opatřeních směřujících k posílení evropské ekonomiky, podpoře investic, zjednodušení regulačního prostředí a zajištění dostupných energií pro domácnosti i průmysl, stojí ve vyjádření Strakovy akademie.

Podobně jako dopoledne s prezidentem Petrem Pavlem jednala rumunská hlava státu s premiérem i o bezpečnostní situaci v Evropě a posilování východních křídla Severoatlantické aliance, mimo jiné například o zapojení českých firem do modernizace rumunské armády či technologických partnerstvích. Lídři obou zemí se věnovali i podpoře Ukrajiny a Moldavska a shodli se na významu úzké spolupráce členských států při řešení současných bezpečnostních i ekonomických výzev. S prezidentem Danem se odpoledne setkal i předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Babiš se setkal s Pavlem. Řešili reakci na případný útok Rusů v Pobaltí

Rumunsko největším obchodním partnerem České republiky v jihovýchodní Evropě. V zemi působí více než 1350 společností s českou účastí a Česko patří mezi významné zahraniční investory v Rumunsku, uvedl Úřad vlády. Politici tak diskutovali také o možnosti dalšího zapojení českých firem do modernizačních projektů v dopravě, energetice, digitalizaci, zdravotnictví a obraně.

Babiš ocenil péči rumunských institucí o české krajanské komunity. Od voleb v roce 2024 má česká menšina svého poslance v rumunském parlamentu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Dohoda s Francií o výměně migrantů skončila, oznámili Britové

Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...

Dohoda o výměně migrantů a žadatelů o azyl mezi Británií a Francií, uzavřená loni v létě, byla ukončena, oznámila ve středu britská vláda. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že již nemá nové případy...

30. září 2026  20:23

Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Vládnou nám podfukáři, prohlásil Skopeček

Přímý přenos
Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Ani dva dny poslancům nestačily, aby se dobrali k hlasování o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi dokončí ve čtvrtek. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib ve středu ve Sněmovně řekl, že premiér Andrej Babiš je...

30. září 2026  12:52,  aktualizováno  20:20

Kvíz s pražskými lídry. O2 arenu neuhodla Nislerová, Hlaváček zase stadion Dukly

Superdebata kandidátů na pražského primátora. Na snímku Jan Hušbauer (ANO) a...

Fotbalové stadiony, dějiny hlavního města nebo barvy linek metra. S těmito otázkami se museli popasovat kandidáti na pražského primátora v Primátorské Superdebatě portálu iDNES.cz. Své znalosti ve...

30. září 2026  20:15

Čínská organizace platí výzkum britských akademiků. MI5 varuje před špionáží

Ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum (8. října 2024)

Britská tajná služba MI5 ve středu zveřejnila varování před čínskou organizací, která podle ní financuje výzkum britských akademiků pro potřeby čínské rozvědky. Na projektech se podle MI5 podílelo...

30. září 2026  20:12

V Dejvicích vzplála dodávka, oheň poškodil další dvě auta

Požár dodávky v pražských Dejvicích (30. září 2026)

Pražští hasiči zasahovali ve středu v podvečer v Kafkově ulici v Dejvicích, kde začala hořet dodávka. Plameny poškodily také další dvě zaparkovaná vozidla. Při požáru se nikdo nezranil.

30. září 2026  20:09

Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG

ilustrační snímek

Evropské zásobníky plynu jsou letos naplněné méně než obvykle. Obchodníkům se totiž stále častěji nevyplatí plyn nakoupit, uskladnit a několik měsíců čekat na jeho prodej. Rozdíl mezi letními a...

30. září 2026

Le Penová má problém. Obvinění Bardelly z antisemitismu leptá vlídnou tvář strany

Premium
Předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella (27. září 2026)

Lídr francouzského Národního sdružení Jordan Bardella čelí nepříjemné situaci. Údajně se v minulosti dopustil antisemitských výroků. Podezření narušuje roky budovaný obrázek strany, která se...

30. září 2026

Greenpeace svým billboardem kritizovala Motoristy. Zelení džihádisté, reagoval Macinka

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...

Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením...

30. září 2026  14:43,  aktualizováno  19:50

Co vše se stalo při letu FlyDubai? Chybělo málo a letadlo by se rozpadlo, říká pilot

Premium
Bývalý viceprezident ČSA Jiří Pruša

Co se stane, když se z pilota stane únosce a z kabiny odejde nouzový kód? Pokud letadlo neodpovídá a míří na cíl, reálně hrozí i rozkaz k sestřelení, vysvětluje pro iDNES.cz pilot Jiří Pruša....

30. září 2026  19:48

Plyn i zakázky pro český průmysl. Babiš jednal s rumunským prezidentem Danem

Premiér Babiš na jednání s rumunským prezidentem Nicu&#537;orem Danem v...

Premiér Andrej Babiš (ANO) při středečním jednání s rumunským prezidentem Nicušorem Danem podpořil rozvoj tamní plynárenské infrastruktury a projekty na těžbu zemního plynu v Černém moři. Shodli se...

30. září 2026  19:45

Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška

Lídr kandidátky Lidovců a Starostů v Brně Jakub Hruška

Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...

30. září 2026  10:40,  aktualizováno  19:33

Babí léto přineslo rekordy, stanice naměřily až 26 stupňů

Babí léto má své kouzlo.

Středa byla nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové, na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších osmi stanicích pak teploměr ukázal letních 25 stupňů a víc,...

30. září 2026  19:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde