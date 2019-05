Seškrtání žalobců není na stole, řekl Babiš. Benešová to s ním neřešila

Na dotaz, zda on sám by byl příznivcem takového zeštíhlení soustavy státních zastupitelství, o němž Benešová mluvila v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny, premiér Babiš odvětil: „Není to o mně, je to o parlamentu. Bylo x ministrů, kteří o tom mluvili. Vychází to údajně z materiálu, který pan Kněžínek vypracoval pro konzultaci v Lánech, takže to není nic nového, každý o tom mluví, ale není to teď na stole. Paní ministryně se musí zorientovat a já jsem jí doporučil, aby teď byla mediálně zdrženlivá.“

Stejné doporučení, tedy aby teď pokud možno nic moc neříkali, má Babiš i pro další nové ministry - dopravy Vladimíra Kremlíka a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

„Doporučil jsem všem novým ministrům, aby měli mediální klid. Ať jdou do práce, sedí v kanceláři, obeznámí se s ministerstvem a za sto dnů ať se vyjadřují,“ uvedl předseda vlády.

V delším časovém horizontu se ovšem podle něj dá o zeštíhlování struktury státních zastupitelství mluvit. „Z dlouhodobého hlediska ano. O tom se mluví dlouho, ale to není teď na stole. Určitě to se mnou neprobírala,“ řekl Babiš.

Nová ministryně spravedlnosti tvrdí, že chce, aby věci nabraly spád. Ráda by totiž například zeštíhlila soustavu státních zastupitelství a soudů. Čtyři stupně, mezi které patří okresní, krajské, vrchní a nejvyšší, jsou podle ní na malé Česko příliš.

„Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, vrchní státní zastupitelství by šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy,“ uvedla Benešová v rozhovoru pro Lidové noviny.