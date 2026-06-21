Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová pravidla pro telefony ve školách by měla začít platit od září 2027, sdělil Babiš

Autor: ,
  9:23
Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) a který v pondělí nahraje do systému.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci ke kratomu. (17. června 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
Přátelství, vztah starý jako lidstvo samo, a také ten nejčistší. Skutečný...
Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...
7 fotografií

Babiš to v sobotu řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden premiér uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol.

Nová pravidla se budou podle Babiše týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům konzervatoří. „Takže hlavně žáků do konce povinné školní docházky,“ podotkl. „Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále,“ dodal.

K návrhu očekává velkou debatu, účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. „Aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit prakticky režim,“ řekl Babiš. Za lepší by ale považoval zavedení už od letošního září. „Ale tak uvidíme. Nevím, jestli to musí být vždycky 1. září a nemohlo by to začít platit nějak v průběhu školního roku,“ doplnil premiér.

Zakážeme mobily o přestávkách, navrhuje ministr. Většina základních škol je pro

Možnost zákonem stanovit plošný zákaz používání telefonů žáky v základních školách během vyučování podporuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Ředitel ústavu Jiří Horáček minulý týden uvedl, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Nejvíce podle něj sociální sítě a používání telefonů ovlivňují dívky a problematické uživatele. Připomněl, že většina platforem stanovuje minimální věk uživatelů na 13 let.

Ve školním řádu má podle květnového průzkumu ministerstva školství formálně ukotvená pravidla pro používání telefonů a jiných elektronických zařízení 93 procent škol. Do průzkumu se zapojilo 5441 škol. Zhruba 200 jich chce pravidla zavést, nejčastěji od 1. září 2026. Při používání mobilních zařízení během vyučování panuje napříč všemi stupni vzdělávání regulovaný režim, kdy je používání telefonů možné jen pro vzdělávací účely na pokyn učitele. U používání telefonů o přestávkách se přístup škol výrazně liší podle stupně vzdělávání, ukázal průzkum.

V Česku se diskutuje i o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel Babiš v únoru, spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. Například podle opozičních Pirátů ale případná restrikce neřeší podstatu problému.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Ukrajinci útočili na Krym. Čtyři lidi zabili, tvrdí ruská okupační správa

Nákladní lodě a trajekty v Kerčském průlivu pod Krymským (Kerčským) mostem (25....

Při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zahynuli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění. Na síti Telegram o tom v neděli informoval Ruskem dosazený šéf okupovaného Krymu Sergej...

21. června 2026  9:27

Nová pravidla pro telefony ve školách by měla začít platit od září 2027, sdělil Babiš

Ilustrační snímek

Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s...

21. června 2026  9:23

Trump: Plavba Hormuzem zůstane bezplatná, právo vybírat mýto mají jen USA

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60denní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to napsal prezident...

21. června 2026  9:05

Milion chvilek svolal pochod na obranu České televize. Chce konec Klempíře

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v centru Prahy protestní...

Spolek Milion chvilek pro demokracii bude v neděli demonstrovat na podporu veřejnoprávních médií a za odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Akce s názvem Pochod na obranu České televize...

21. června 2026

Bouřky dělaly neplechu, hasiči měli stovky výjezdů. A dají si zřejmě repete

Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky...

Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to v...

21. června 2026  8:17

Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se...

21. června 2026  7:33

Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu

Americký viceprezident Vance před jeho cestou na jednání do švýcarského...

Americký viceprezident J. D. Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války...

21. června 2026  7:08

Zákaz sjezdu z dálnice či dvoje brýle. Nečekané pokuty hrozí řidičům i v Evropě

Premium
ilustrační snímek

Přejezd hranic na letní dovolenou s sebou nenese jen radost, ale i skrytá finanční rizika. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval.

21. června 2026

Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty

Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.

Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na...

21. června 2026

Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek

Premium
Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka

Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...

21. června 2026

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

vydáno 21. června 2026

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...

vydáno 21. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.