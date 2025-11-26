Babiš přinese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Na rozdělení postů v budoucí vládě ANO, SPD a Motoristé se strany nové koalice domluvily už týden po volbách do Sněmovny.
Devět křesel, včetně postu premiéra, bude mít hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé sobě.
Jak může vypadat nová Babišova vláda
Andrej Babiš doufá, že se bude moct jako nový premiér zúčastnit summitu Evropské unie 18. prosince. Hlasování o důvěře by podle něj mohlo být v lednu.
Největší pozornost vyvolává snaha Motoristů dostat do vlády poslance a čestného prezidenta strany Filipa Turka, který má ambici být ministrem zahraničí. Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek. Odmítl, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.
Za ANO by se do vlády měli vrátit někteří politici, kteří ministerské pozice zastávali do roku 2021. Například Karel Havlíček má opět vést ministerstvo průmyslu a obchodu, Alena Schillerová financí, Adam Vojtěch zdravotnictví a Robert Plaga školství.
Hnutí SPD chce svá křesla obsadit nestranickými odborníky. Zemědělství by mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. U resortu obrany se nejčastěji skloňuje jméno generála Jaromíra Zůny, který byl protikandidátem Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu. U dopravy se mluví nejvíc o šéfovi Železnic Slovenské republiky Ivanu Bednárikovi. Mezi lety 2014 a 2020 byl šéfem ČD Cargo a do února 2022 generálním ředitelem Českých drah.
Šéf Motoristů Petr Macinka by mohl vést životní prostředí, Filip Turek zahraničí, Oto Klempíř kulturu a Boris Šťastný post ministra bez portfeje pro oblast sportu, prevence a zdraví.